Como assistir o jogo do Londrina hoje x Operário (26/01/23)

Enquanto o Londrina briga para se afastar da zona de rebaixamento, o Operário quer a liderança. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (Horário de Brasília), com o jogo do Londrina hoje realizado no Estádio do Café, na cidade paranaense. Saiba todos os detalhes e como assistir a partida.

O Londrina vem de derrota para o Cianorte no fim de semana, enquanto os visitantes ganharam do São Joseense.

As equipes Londrina e Operário estão em lados opostos no Campeonato Paranaense. Enquanto o time da casa luta para fugir do rebaixamento, o visitante quer a liderança a todo custo.

O Londrina ocupa a 10ª posição da tabela com um ponto. O time coleciona um empate e duas derrotas. Se vencer nesta quinta, poderá se afastar por completo da parte de baixo da tabela.

O Operário, por outro lado, mantém 100% de aproveitamento com três vitórias no Paranaense. Em terceiro lugar com nove pontos, o time quer mais um triunfo para buscar a liderança e assim desbancar o Athletico PR da liderança.

Onde vai passar o jogo do Londrina hoje?

NSports e OneFootball vão transmitir o jogo do Londrina hoje no Campeonato Paranaense às 20h.

Sem qualquer tipo de transmissão em canais de TV, a partida entre Londrina e Operário será transmitida ao vivo nesta quinta-feira através das plataformas de streaming. Só é possível acessa-las sendo assinante.

O OneFootball disponibiliza os jogos do Paranaense por R$16,90 a partida. Já o pay-per-view do NSports está disponível no site por 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 o pacote completo. Os jogos avulsos saem por R$ 18,90.

Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet e smartv ou até no computador através do site.

Escalação

Veja a provável escalação dos times:

Provável escalação do Londrina: Saulo; Léo Morais, Leó Assunção, Gabriel, Felipe Vieira; João Paulo, Juan Díaz, Garraty; Victor Daniel, Halef e Clayton.

Provável escalação do Operário: Rafael Santos; Sávio, Willian Machado, Jonathan Costa, Mateus Mendes; Índio, Ferreira, Luidy; Alisson Taddei, Vinicius e Felipe Augusto.

Próximos jogos do Londrina

Acompanhe o calendário da equipe até fevereiro no campeonato paranaense 2023:

29 de janeiro (dom) | Paranaense

Estádio Willie Davids

Maringá/PR - 18:30h Aruko Sports x Londrina

02 de fevereiro (qui) | Paranaense

Estádio do Café - jogo do Londrina

Londrina/PR - 19:15h Londrina x Rio Branco

05 de fevereiro (dom) | Paranaense

Estádio do Pinhão - jogo do Londrina

São José dos Pinhais/PR - 15:30h Independente São-Joseense x Londrina

09 de fevereiro (qui) | Paranaense

Estádio do ABC - jogo do Londrina

Foz do Iguaçu/PR - 19:15h Foz do Iguaçu x Londrina

12 de fevereiro (dom) | Paranaense

Estádio do Café

Londrina/PR - 16:00h Londrina x Maringá FC

15 de fevereiro (qua) | Paranaense

Couto Pereira

Curitiba/PR - 20:00h Coritiba x Londrina

26 de fevereiro (dom) | Paranaense

Estádio do Café

Londrina/PR - 16:00h Londrina x Athletico Paranaense

