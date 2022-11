Como está o estado de saúde de Galvão Bueno antes da Copa?

O narrador da Globo, Galvão Bueno, 72 anos, atualizou os seguidores sobre o seu quadro nesta terça-feira, 15 de novembro, através das redes sociais. O profissional foi internado após testar positivo para Covid-19 antes de viajar para trabalhar na Copa pela emissora.

Saiba como está o estado de saúde de Galvão Bueno com apenas cinco dias para a Copa do Mundo do Catar, qual fará parte das transmissões.

Como está Galvão Bueno?

Na tarde de terça-feira, 15 de novembro, Galvão Bueno publicou nas redes sociais um vídeo onde aparece se exercitando, com foco total na recuperação rumo à Copa do Mundo. O narrador divulgou que recebeu alta depois de ficar o fim de semana internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No vídeo publicado no Instagram, Galvão anuncia na legenda

"Cada dia mais em forma! Já com alta médica. Só esperando o resultado negativo".

Galvão testou positivo para Covid-19 na última sexta-feira e está em tratamento em Hospital na cidade de São Paulo. O narrador vai viajar para o Catar para cobrir a Copa do Mundo na Rede Globo, a última da sua carreira na emissora e a 11ª em seu currículo.

No dia 12, sábado, Galvão publicou nas redes vídeos para acalmar o torcedor.

"É, melhor vir para cá, no Einstein. Aqui eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa. Vam'bora. ".

O responsável pelo cuidado de Galvão é o médico Davi Lewi, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Galvão manteve-se fazendo exercícios, fisioterapia e musculação.

A viagem de Galvão está marcada para a quarta-feira, 16 de novembro.

História de Galvão na Globo

Aos 72 anos, Galvão Bueno é considerado um dos principais nomes do jornalismo esportivo. O narrador é o responsável por contar a história dos jogos da Seleção Brasileira, assim como será na Copa do Catar em 2022.

Em seu currículo ele conta com 10 Copas do Mundo e também Jogos Olímpicos, além de jogos decisivos no futebol brasileiro e competições como a Champions League e Eurocopa.

O primeiro trabalho na emissora foi o jogo do Flamengo e Jorge Wilstermann, na Libertadores, na edição de 1981. Galvão também já narrou corridas da Fórmula 1, contabilizando os três títulos de Ayrton Senna, na Globo. Antes, ele narrava na BAND.

A sua última participação esportiva foi nas Eliminatórias da Copa do Mundo pela América do Sul, amistoso do Brasil e também nos Jogos Olímpicos, onde participou do Rio de Janeiro, na sede, devido à pandemia do Covid-19.

