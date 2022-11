Galvão Bueno vai narrar a Copa de 2022? Veja anúncio do narrador

Após ser internado com covid-19 em hospital de São Paulo, torcedor ficou confuso com a possibilidade de o narrador ficar fora

Após testar positivo para Covid-19, o narrador Galvão Bueno foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se cuidar. Mesmo com as atualizações sobre o quadro de saúde do profissional, torcedores ficaram confusos para saber se Galvão Bueno vai narrar a Copa de 2022. Entenda a confusão e saiba como será a programação do canal.

Galvão Bueno vai narrar a Copa de 2022?

Sim, Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo pela Globo. Fique tranquilo torcedor, porque o narrador está confirmado na transmissão da emissora.

No entanto, a Globo optou por adiar a estreia do jornalista. No domingo, 20 de novembro, é Luís Roberto quem vai comandar a festa de abertura da Copa do Mundo do Catar ao lado dos comentaristas Roger Flores e Caio Ribeiro para todo o Brasil na TV Globo.

Galvão teve alta do hospital após se recuperar da Covid-19, mas ainda espera o resultado negativo para poder viajar ao Catar. Enquanto isso, ele só vai estrear na próxima quinta-feira, 24 de novembro, com o jogo entre Brasil e Sérvia na primeira rodada do grupo G.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Galvão anunciou a melhora e explicou a confusão que alguns torcedores fizeram com a sua estreia.

"Alô galera, estou passando aqui para dar um recadinho, ou dois. O primeiro é tome muito cuidad, a Covid voltou forte, forte mesmo. Tome cuidado.

Mas eu estou passando aqui para dizer para vocês que eu já estou inteiramente recuperado, já estou com alta médica, vou para casa e é só a questão de dar o negativo, coisa de dois dias para pegar o avião e ir embora para o Catar.

Dia 24, estreia do Brasil, Brasil e Sérvia, quinta-fiera na próxima semana, quatro da tarde".

Confira o anúncio feito pelo narrador.

Estreia do Brasil na Copa do Mundo

Galvão Bueno vai narrar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Contra a Sérvia, a equipe canarinho joga na próxima quinta-feira, 24 de novembro, às 16h (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o Estádio Luisal, pela primeira rodada do grupo G.

Também estão no grupo G as seleções de Brasil, Camarões, Suíça e Sérvia. São três rodadas na disputa onde somente os dois melhores avançam.

A Seleção também vai jogar na segunda-feira, 28 de novembro, e depois na sexta-feira, 02 de dezembro. Os horários são 13h e 16h, ambos no horário de Brasília.

Todos os jogos serão narrados por Galvão Bueno.

Quando começa a Copa do Mundo no Catar?

A Copa do Mundo no Catar vai começar no próximo domingo, 20 de novembro, às 13h (horário de Brasília) com a cerimônia de abertura e a partida entre Catar e Equador. O Estádio Al Bayt será o palco do confronto pela primeira rodada do grupo A.

A competição traz 32 seleções na disputa pela taça de ouro. Elas são divididas em oito grupos de quatro cada, onde jogam por três rodadas em pontos corridos. Quem marcar mais pontos e ficar entre as duas primeiras posições se classifica para as oitavas de final.

Em sequência vem as quartas de final, semifinal e a grande decisão em 18 de dezembro, no Estádio Lusail entre os dois finalistas.

