Veja o cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa 2022

Confira alguns dos cortes de cabelo dos convocados para a Copa do Mundo

Não há como negar que jogadores de futebol possuem grandes estilo. Roupas da marca, tênis, acessórios e joias são alguns dos itens favoritos. Para a Copa do Mundo, os atletas já preparem os novos cortes que vão despertar a curiosidade e cair no gosto dos torcedores. Confira o cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira até aqui.

Cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira

Não é apenas o futebol dos jogadores de futebol que chamam a atenção dos torcedores durante a partida de futebol. O estilo dos pés à cabeça - literalmente - tornam-se facilmente os assuntos mais comentados nas redes sociais.

A Copa do Mundo da FIFA é uma grande vitrine onde os jogadores pode mostrar todo o potencial com os pés como também o seu estilo. O cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira chama a atenção dos torcedores, principalmente garotos que fazem questão de copiar os modelos e estilos.

Parte da preparação para o Mundial do Catar entre os jogadores é ter o melhor corte de cabelo e até lançar e inovar em homenagens.

Richarlison aderiu à moda

Richarlison, jogador do Tottenham, foi o primeiro a mostrar os eu novo corte de cabelo. Em imagens publicadas em suas redes sociais, o atleta de 25 anos mostrou o desenho da arruda na cabeça para dar sorte, segundo ele.

"Tô ligado no que vocês pediram e já vou lançar a braba! Esse é o corte antizica com arruda na cabeça. Ele esteve comigo e me ajudou a superar os obstáculos mais difíceis. Agora, sou eu quem convoco geral pra colocar o antizica na cabeça! Confia 🕊️🌿".

Confira o post de Richarlison.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Everton Ribeiro escolhe novo visual

Após vencer a Copa Libertadores da América com o Flamengo em 29 de outubro, Everton Ribeiro apostou em novo visual para estrear nos gramados da Copa do Mundo.

Em 5 de novembro, o meia postou uma foto com a legenda "quase nevou", em referência as cores mais claras em seu cabelo. Everton mostrou aos seguidores o novo visual com a parte da frente em tons mais claros, apostando em ótima passagem para o Catar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Everton Ribeiro (@evertonri)

Neymar faz preparação para a Copa

O craque Neymar ainda não mostrou qual será o seu corte para a Copa do Mundo no Catar. Entretanto, o atacante e camisa 10 da Seleção já está nos preparativos para manter o estilo.

Em clique publicado por Juliana Paiva, médica do jogador, é possível observar o atleta do PSG em tratamento dermatológico. Na legenda, a médica não especificou qual é o procedimento feito no jogador.

"Dia de cuidar do amigo super craque @neymarjr, dando sequência ao nosso plano de tratamento com ênfase na copa do mundo. Um orgulho ver o resultado que construímos ao longo dos anos, sempre com naturalidade e saúde.

E assim, individualizando o tratamento, associando com estilo de vida e tecnologia que pratico o meu conceito da beleza integrada".

Seleção Brasileira tem barbeiros escalados para Mundial

Para manter o estilo dentro de campo e também fora dele, a Seleção Brasileira vai levar barbeiros para cortar os cabelos dos jogadores durante a Copa.

De acordo com a publicação do G1, os sócios Leonardo Cittadin e Lucas Martins são de Criciúma, em Santa Catarina, mas tem uma barbearia em Londres, na Inglaterra, onde atendem famosos atletas que disputam a Champions.

Nos amistosos de setembro contra a Tunísia, em Paris, a dupla de barbeiros acompanhou a equipe brasileira. De acordo com o G1, Cittadin cortou e cuidou dos cabelos de Neymar, Firmino, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Fabinho, Pedro Guilherme e Militão. Já Lucas é o responsável pela logística da empresa.

A dupla de barbeiros ficará no Catar em novembro e dezembro. Segundo os profissionais, os jogadores cortam os cabelos semanalmente, com pelo menos 30 cortes já programados, como noticiou ao G1.

Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 24 de novembro, quinta-feira, contra a Sérvia. O confronto é válido pela primeira rodada às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

A Seleção está no grupo G ao lado da Sérvia, Camarões e Suíça. Para avançar até as oitavas precisa se classificar em primeiro ou segundo lugar. De preferência, a equipe canarinho deve vencer os três jogos da primeira fase.

Nas oitavas de final, a Seleção pode jogar contra Uruguai, Portugal, Coréia do Sul ou Gana, a depender dos resultados entre as colocações.

Confira a agenda dos jogos do Brasil na fase de grupos.

Brasil x Sérvia - Primeira rodada

Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

Brasil x Suíça - Segunda rodada

Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília) no Estádio 974

Camarões x Brasil - Terceira rodada

Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

