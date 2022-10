Memes da derrota do São Paulo: veja as zoeiras da final na Sul-Americana

O São Paulo tentou, mas perdeu o título da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. No Estádio Mario Kempes, na Argentina, o elenco perdeu por 2 x 0 neste sábado, 1º de outubro. Nas redes sociais, rivais aproveitaram para postar memes da derrota do São Paulo com provocações.

Entre os memes, a atuação dos jogadores, a demora em conquistar títulos e brincadeiras com o nome do rival equatoriano como o fato de permanecer por anos para vencer competições.

Com a derrota do São Paulo na Sul-Americana para o Independiente Del Valle na final deste sábado, 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina, os torcedores publicaram memes do São Paulo nas redes sociais. Nenhum atleta do elenco tricolor escapou das brincadeiras, incluindo montagens, memes e vídeos em zoeiras dos rivais.

No jogo deste sábado, 1º de outubro, o São Paulo começou bem o primeiro tempo com chances de Calleri. O elenco adversário respondeu com gols aos 12 minutos com Lautaro Díaz, para deixar o clube tricolor sem jeito na reta final da etapa.

No segundo, o clube mudou a postura e mostrou-se mais ofensivo em campo. Porém, não foi o necessário para deixar tudo igual. Ainda sobrou tempo para Faravelli ampliar em 2 x 0.

A principal zoação se deu com o nome do time campeão, o Independiente Del Valle, que remete à marca de sucos de diversos sabores. Nas redes sociais, as brincadeiras entre os memes da derrota do São Paulo não pararam.

Nem o apresentador Neto, da BAND, escapou dos memes. No vídeo gravado, Neto aparece com uma caixinha de suco de uva da marca Del Valle.

O TRIKAS TÁ DE BRINCADEIRA pic.twitter.com/AiIWti62Ol — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) October 1, 2022

Torcedores do São Paulo vendo um suco del valle no supermercado: pic.twitter.com/i0qqckM6L3 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) October 1, 2022

A final da Copa Sul-americana 2022 foi a mais gastronômica da história. O Del Valle entrou com o suco e o São Paulo com a pipoca. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 1, 2022

torcedor do são paulo nessa semana abrindo a geladeira e se deparando com um suco del valle : pic.twitter.com/lziBpXerOw — mazi. (@mazieriii) October 1, 2022



O mal desempenho dos jogadores em campo também foi alvo de críticas e memes. Calleri, por exemplo, foi o principal alvo dos torcedores do São Paulo e também de rivais. Dentro de campo, o atleta chegou a ter chances de abrir o placar ou até mesmo placar, mas pecou nos erros de finalizações.

*del valle volta pra jogar o segundo tempo* são paulo: pic.twitter.com/508KaHHFbI — Martins Fut 🫶🏻💚💛 (@martinsfut_) October 1, 2022

os jogadores do sp com o calleri hoje 😭😭😭 pic.twitter.com/AZTecaYfcx — KIMAtS WEXLER (@MAtSLira) October 1, 2022

A demora para chegar em finais e para conquistar títulos também foi motivo de piadas e brincadeiras nas redes sociais por parte dos torcedores rivais.

*Quem perder vai ter que ganhar um título Internacional em cima de time Equatoriano* São Paulo e Fluminense: pic.twitter.com/ATicx5PJgj — Fla Posting (@FlaPosting) October 1, 2022

O único título do torcedor do São Paulo no final de semana pic.twitter.com/jFK2XKh2VL — William Castro (@William_Castro) October 1, 2022

Qual é o próximo jogo do São Paulo?

O São Paulo volta a jogar na próxima quinta-feira, 6 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no segundo turno, às 20h (horário de Brasília).

No Estádio Independência, em Belo Horizonte, as equipes ocupam o meio da tabela. O Coelho tem como principal objetivo chegar até o G6 para conquistar uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Já o Tricolor quer a vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

O confronto vai passar no SporTV e Premiere, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, para todos os estados do Brasil.

