7x0: veja os gols da Espanha contra Costa Rica na Copa do Mundo

Com sete gols no placar, a Espanha teve a melhor estreia da Copa do Mundo do Catar até aqui

Não um, ou dois e ou três. A Espanha fez 7 a 0 contra a Costa Rica nesta quarta-feira, 23 de novembro, em estreia na Copa do Mundo do Catar durante a primeira rodada do grupo E. Confira a seguir os vídeos de todos os gols da Espanha em goleada e como foi a partida.

Assista aos gols da Espanha na vitória contra Costa Rica na Copa do Mundo

O jogo entre Espanha e Costa Rica foi quente do começo ao fim! Cotada como uma das favoritas ao título este ano, a seleção espanhola entrou em campo confiante em sua estreia pelo grupo E da fase de grupos.

O primeiro tempo foi de total domínio espanhol. Foram necessários 11 minutos para Olmo abrir o placar. O jogador espanhol praticamente encobriu o goleiro Navas para abrir o placar.

Assista ao primeiro gol.

That didn’t take long for Spain 🇪🇸 What a goal from Dani Olmo 🔥 pic.twitter.com/g5Qm9Biygy — Action Network (@ActionNetworkHQ) November 23, 2022



A seleção da Espanha não tirou o pé e continuou trabalhando o setor ofensivo, com marcação adiantada. Asensio, aos 21, ampliou para a equipe europeia em lançamento de Jordi Alba.

🎥 Spain Goal ⚽️ Asensio

🎁 Jordi Alba pic.twitter.com/wCQVZN2enh — Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 23, 2022

Para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, Fernan Torres, de pênalti, fez o terceiro para os espanhóis e ainda deixou homenagem à namorada. A marcação foi anotada depois de Jordi Alba foi derrubado na área.

Assista ao terceiro gol.

🎥 Spain Goal ⚽️ Ferran Torres pic.twitter.com/RI3V7Elf3e — Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 23, 2022



Se no primeiro tempo a Costa Rica mal jogou, no segundo a cena se repetiu. Só deu Espanha. Os adversários tinham dificuldade em sair com a bola ou até mesmo criar jogadas, esbarrando em uma seleção espanhola forte e com marcação efetiva, com muita posse de bola.

Fernan Torres, mais uma vez, encheu as redes do goleiro Navas.

🎥 Spain Goal ⚽️ Ferran Torres pic.twitter.com/ooD0TvfHrO — Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 23, 2022



Na reta final da partida, os espanhóis continuaram indo para cima em busca de ampliar ainda mais o placar e garantir a vantagem no saldo de gols no grupo. Gavi fez o quinto gol da Espanha, com apenas 18 anos, depois de receber lindo passe de Morata.

Assista ao gol de Gavi.

What a run by Balde on his debut, and what a goal Gavi ‼️ pic.twitter.com/4PO7Ku39Zy — Ferran Fanatic 🇸🇴 (@husovo) November 23, 2022

Deu tempo para Soler, do PSG, marcar o dele, o sexto da partida.

Spains 6th goal tonight from Soler pic.twitter.com/nAOC2xAGLq — FootballPrinted (@FootballPrinted) November 23, 2022

Para fechar o placar em 7 a 0, Morata, astro do elenco, marcar.

GOAL! Spain 7-0 Costa Rica (Morata) 🇪🇸 pic.twitter.com/esPgpgDs0h — World Cup Updates (@wc22updates) November 23, 2022

Qual é o próximo jogo da Espanha na Copa?

A seleção da Espanha volta a jogar no domingo, 27 de novembro, pela segunda rodada do grupo E na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Após vencer o jogo de estreia, a Espanha assume a liderança do grupo com 3 pontos e, por isso, enfrentará a equipe alemã em busca de carimbar o seu passporte até a próxima etapa.

O jogo da Espanha e Alemanha vai começar às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, com transmissão para todo o Brasil no canal da Globo, SporTV, e as plataformas do Casimiro, GloboPlay, FIFA+ e o portal GE.

