Copa do Mundo 2022: como assistir País de Gales x Irã e horário do jogo (25/11)

Depois de empatar com os americanos na rodada passada, a seleção de País de Gales enfrenta nesta sexta-feira, 25 de novembro, o Irã. Com início às 07h (Horário de Brasília), o jogo é válido pela segunda rodada do grupo B na Copa do Mundo 2022 no Catar. Diretamente do Estádio Ahmed bin Ali, confira onde vai passar e todos os detalhes.

Participam do grupo B as seleções de Irã, País de Gales, Inglaterra e Estados Unidos.

Como assistir País de Gales x Irã hoje na Copa do Mundo 2022

Data : Sexta-feira, 25/11

: Sexta-feira, 25/11 Horário : 07h (Horário de Brasília)

: 07h (Horário de Brasília) Local : Estádio Ahmed bin Ali

: Estádio Ahmed bin Ali TV : Globo e SporTV

: Globo e SporTV Online: GloboPlay, portal GE e FIFA+

Como assistir na TV?

Com exclusividade, a Rede Globo vai transmitir o jogo entre País de Gales e Irã nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo 2022 no Catar. A emissora carioca adquiriu os direitos de imagem do torneio, sendo a única que pode passar todos os confrontos na TV aberta e fechada.

Você deve sintonizar o canal na sua TV se quiser assistir ao vivo a partida com narração de Renata Silveira e comentários de Richarlyons, Paulo Nunes e Formiga.

Para o torcedor que já está acostumado a curtir na TV fechada é só acompanhar no SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, é Jader Rocha quem narra ao lado de Janette Arcanjo, Kleberson e Renata Mendonça.

Como assistir online?

Para o torcedor que não vai estar em casa no horário exato da partida, é só assistir pelo celular, tablet ou até mesmo no computador. A primeira opção é o GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. O serviço retransmite de graça a programação da Globo, ou seja, você não precisa ser assinante para acompanhar.

Tudo o que precisa fazer para assistir no GloboPlay é se cadastrar na Conta Globo ou entrar com o Facebook, Apple ou Google. Se você for assinante e quer acompanhar nos canais pagos, aí deve acessar o Canais Globo.

Se prefere comodidade e simplicidade, aí é só acessar o portal GE (www.ge.globo.com) e acompanhar a partida ao vivo com as imagens.

Outra opção é o FIFA+, serviço de streaming da FIFA que transmite os jogos de graça ao vivo para todo o país. É só se cadastrar no site oficial (www.fifa.com) e pronto!

Classificação do grupo B na Copa do Mundo

Após golear o Irã na primeira rodada, a Inglaterra garantiu a liderança no grupo B enquanto País de Gales e Estados Unidos somam apenas um ponto cada.

Pela segunda rodada, os ingleses têm a oportunidade de se classificarem de maneira antecipada para as oitavas, enquanto os galeses vão em busca da primeira vitória para manter vivo o sonho das oitavas de final. Já os iranos querem fazer história ao pontuar na Copa do Mundo 2022.

Confira a classificação até aqui.

GRUPO B

1 Inglaterra - 3 pontos

2 País de Gales - 1 ponto

3 Estados Unidos - 1 ponto

4 Irã - 0 pontos

Último jogo do País de Gales

A última partida do País de Gales foi realizada na segunda-feira, segundo dia de Copa do Mundo do Catar. O placar, entretanto, deixou a desejar para ambas as torcidas.

Timoty Weah abriu o placar para os Estados Unidos aos 36, enquanto Gareth Bale no segundo tempo de pênalti deixou tudo igual na partida da primeira rodada.

Agora, o País de Gales poderá garantir os três pontos e quem sabe brigar pela liderança no grupo.

Assista ao gol de Gareth Bale no jogo passado.

Último jogo do Irã na Copa

Sem pontos marcados na primeira rodada, o Irã foi derrotado por 6 a 2 pela Inglaterra logo na rodada de estreia, pelo grupo B na Copa do Mundo do Catar.

Os gols foram marcados por Bellingham, Saka, Sterling, Rashford e Jack Grealish, enquanto o Irã descontou com Taremi duas vezes, o craque da seleção.

Relembre a partida.

Jogos da Copa do Mundo 2022 hoje

Além do embate entre País de Gales e Irã na parte da manhã, outros três jogos serão realizados nesta sexta-feira, 25 de novembro, pela segunda rodada da fase de grupos.

O destaque vai para o duelo entre Holanda e Equador, além do encontro entre Inglaterra e Estados Unidos. Confira os horários dos embates e onde assistir.

10h - Catar x Senegal (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

13h - Holanda x Equador (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

16h - Inglaterra x Estados Unidos (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, portal GE e canal do Casimiro)

