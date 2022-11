Catar x Senegal: transmissão ao vivo da Copa do Mundo 2022, canal de TV, como assistir online e horário

Pela segunda rodada do grupo A, confira onde assistir ao jogo entre as seleções de Catar e Senegal nesta sexta-feira

As seleções de Catar x Senegal buscam o primeiro ponto na Copa do Mundo 2022 no Catar. As equipes disputam a segunda rodada do grupo A nesta sexta-feira, 25 de novembro, direto do Estádio Al Thumama. A bola vai rolar às 10h (Horário de Brasília).

Ambos estão desesperados por pontos agora, com qualquer esperança de chegar às oitavas de final potencialmente apoiada em um resultado positivo neste jogo. É tudo ou nada para ganhar.

Que horas é o jogo do Catar x Senegal hoje na Copa do Mundo 2022

Anote para não esquecer: o jogo do Catar e Senegal hoje na Copa do Mundo 2022 começa às 10h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar.

Como o Catar está 6 horas à frente de Brasília, os jogos do Mundial de seleções serão transmitir aqui no Brasil nos horários de 07h, 10h, 12h, 13 e às 16h, sempre pelo horário de Brasília.

Se você mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha, fique atento com a diferença de horário entre as transmissões.

O Estádio Al Thumama, na capital do Catar, tem capacidade para receber mais de 44 mil torcedores, com presença garantida dos catarianos nesta sexta-feira para acompanhar ao segundo confronto.

Como assistir jogo do Catar x Senegal hoje?

Quer assistir ao jogo entre Catar e Senegal hoje na Copa do Mundo 2022? Confira as opções disponíveis.

Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

FIFA+ (aplicativo de streaming ou site www.fifa.com)

GloboPlay (streaming ou site www.globoplay.globo.com)

Portal GE (www.ge.globo.com)

Notícias do Catar e Senegal na Copa do Mundo 2022

Catar: Os anfitriões da competição tiveram um início difícil ao perder por 2 a 0 para o Equador. Eles estão enraizados no último lugar do Grupo A antes da segunda rodada, embora se juntem ao Senegal, que também perdeu por 2 a 0 para a Holanda. Uma vitória contra o Senegal aumentaria significativamente suas chances de classificação, embora a porta não fosse totalmente fechada com um empate. Eles serão eliminados com uma derrota.

Senegal: O Senegal estreou no Catar 2022 com uma decepcionante derrota por 2 a 0 para a Holanda. Eles entraram na competição com grandes esperanças, tendo conquistado a Copa das Nações Africanas no início do ano. Eles estão sentindo falta do craque Sadio Mane, mas mesmo assim podem ter um elenco forte o suficiente para avançar para as oitavas de final. próxima fase, enquanto um empate tornaria a classificação um desafio. Se a Holanda conseguir vencer essa partida, o Senegal pode vencer o Equador em sua última partida e seguir em frente, mesmo que somar apenas um ponto contra o Catar.

Classificação do grupo A na Copa do Mundo

As seleções da Holanda e Equador venceram na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, garantiram os três pontos na zona de classificação até a próxima fase.

O Catar e a equipe de Senegal não pontuaram na primeira rodada, o que considera a disputa nesta sexta-feira, pela segunda rodada, como a briga pelo primeiro ponto na competição de futebol. Quem vencer leva os três pontos e vai brigar pela vaga.

Já o duelo entre holandeses e senegaleses poderá definir quem avança com a classificação antecipada.

GRUPO A

1 Holanda - 3 pontos

2 Equador - 3 pontos

3 Senegal - 0 pontos

4 Catar - 0 pontos

