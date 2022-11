Em que ano o Brasil perdeu de 7x1 na Copa do Mundo? Relembre o pior dia da Seleção Brasileira

Imagem do jogo do 7x1. - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil/Reprodução

Que ano o Brasil perdeu de 7x1? O fatídico jogo contra a Alemanha foi realizado em 2014, na Copa do Mundo do Brasil. Oito anos atrás, a Seleção sofreu sua maior derrota no torneio mundial. Relembre como foi a partida que rendeu uma das maiores histórias do futebol brasileiro.

Em qual Copa do Mundo o Brasil perdeu de 7x1?

A seleção brasileira perdeu de 7x1 para Alemanha no ano de 2014, dia 8 de julho. A partida histórica foi realizada no estádio do Mineirão em Belo Horizonte pela semifinal do torneio, que estava sediado pelo Brasil.

Embora ninguém esperasse o resultado avassalador para o Brasil, logo no começo do jogo a Alemanha saiu na frente, marcando aos 10 minutos com um chute de Tomas Müller dentro da área. Miroslav Klose marcou o segundo aos 22 minutos, com esse gol, o atacante alemão se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 16 gols.

Em seguida, Toni Kroos marcou duas vezes em dois minutos, aos 24 e 26 ainda do primeiro tempo. A sequência de gols do time alemão nesse momento não dava chance dos telespectadores assistirem ao replay.

Ainda na primeira etapa do jogo, Sami Khedira mandou a bola na rede brasileira pela quinta vez. Os times voltaram do intervalo e o jogo estava 5x0. No segundo tempo, André Schurrle marcou mais duas vezes para a Alemanha, fechando os 7 gols. Aos 44 minutos, quase no fim da partida, o atacante Oscar fez um gol para o Brasil. O resultado, então, foi o histórico 7x1.

A seleção brasileira estava com dois desfalques importantes no jogo, o capitão do time, Thiago Silva, estava suspenso e não participou do jogo. A estrela Neymar sofreu uma lesão na partida anterior com a Colômbia e não jogou contra a Alemanha.

Assista ao vídeo com a goleada que a seleção brasileira sofreu na Copa do Mundo de 2014

Escalação do Brasil no jogo

O Brasil entrou em campo sob comando do técnico Luiz Felipe Scolari (Felipão), com o goleiro Júlio César; a zaga era composta por Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo. Os volantes eram Luiz Gustavo e Fernandinho, que foi substituído por Paulinho. Já na linha mais avançada, estavam os jogadores Bernard, Oscar e Hulk, que saiu para a entrada de Ramires e Fred, que cedeu lugar a William durante a partida.

Já a equipe alemã contou com os jogadores Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, (substituído por Mertesacker), Howedes, Schweinsteiger, Khedira, (substituído por Draxler), Muller, Kroos, Ozil e Klose (substituído Schurrle). O time estava sob comando do técnico Joachim Low.

Como foi a atuação da seleção brasileira na Copa de 2014?

O time brasileiro fazia uma campanha convincente na Copa,o time havia se classificado em primeiro lugar na fase de grupos. Nas oitavas de final, a Seleção enfrentou o Chile e venceu a equipe nos pênaltis, depois de empatar o jogo por 1x1. Nas quartas, o Brasil passou com mais tranquilidade vencendo a Colômbia por 2x1.

Mas na semifinal aconteceu o fatídico 7x1 contra a Alemanha. A Seleção ainda disputou o terceiro lugar contra a Holanda, mas sofreu uma derrota por 3x0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O time alemão vinha de uma campanha quase impecável na Copa. A equipe passou em primeiro lugar no seu grupo e avançou para as oitavas, quando bateu a Argélia por 2x1. Nas quartas de final, a Alemanha ganhou da França por 1x0. Já na semifinal, o time atropelou o Brasil no 7x1. Na final, o time alemão se consagrou campeão vencendo a Argentina por 1x0, já na prorrogação. O autor do gol foi o atacante Mario Götze.

