Confira todas as informações de como assistir online o jogo do Brasil. Foto: DCI / Reprodução Canva

Seleções de Brasil e Camarões disputam a terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo no Catar nesta sexta-feira, 02 de dezembro ao vivo

Copa do Mundo: como assistir jogo do Brasil hoje online de graça no celular

Copa do Mundo: como assistir jogo do Brasil hoje online de graça no celular

Pela terceira e última rodada do grupo G, a Seleção Brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira (02/12), na Copa do Mundo do Catar. No Estádio Lusail, o palco da grande final da competição, o jogo do Brasil hoje online vai ser às 16h (Horário de Brasília), com transmissão de graça. Saiba como assistir a Copa hoje e como funciona para ver pelo celular de graça.

LEIA TAMBÉM:

Como assistir jogo do Brasil hoje online?

Quer saber como assistir ao jogo do Brasil hoje online? Ao torcedor que gosta de curtir tudo pelo celular, existem quatro opções disponíveis:

GloboPlay

Portal GE

FIFA +

Casimiro

É isso mesmo torcedor, dá para assistir em diferentes opções. Todas são gratuitas e não é necessário ser assinante em nenhuma delas, além de poder acompanhar tudo pelo celular, tablet, computador ou smartv.

GLOBOPLAY

A plataforma GloboPlay retransmite as imagens da Globo de graça para todos os brasileiros. Não é preciso ser assinante do produto para assistir o conteúdo do canal, basta acessar o site ou o aplicativo (www.globoplay.globo.com), e se cadastrar com email e senha.

PORTAL GE

Existe uma maneira ainda mais simples de acompanhar o jogo do Brasil hoje online. Trata-se do portal GE, o site de notícias da Globo. De graça e sem precisar de conta, é só acessar o GE (www.ge.globo.com) e assistir.

FIFA+

A novidade do momento é a plataforma FIFA+, ou FIFA Plus como torcedores chamam. O serviço de streaming foi criado pela entidade do futebol, mas ainda está em testes. Por isso, a FIFA escolheu o Brasil para receber o grande teste e, dessa maneira, acompanhar todos os jogos de graça na plataforma.

O torcedor só precisa se cadastrar no site (www.fifa.com) e assistir por lá ou no aplicativo.

CANAL DO CASIMIRO

Casimiro, o maior streamer do Brasil, também transmite o jogo do Brasil hoje online, através do seu canal. Dá para acompanhar de graça e ao vivo tanto no Youtube como também na Twitch.

Não é preciso pagar nada por isso.

Como assistir jogo do Brasil hoje na TV?

Além de acompanhar o jogo do Brasil hoje online, o torcedor também pode curtir as emoções da terceira rodada da Copa do Mundo na Globo e no canal SporTV, disponível em todo o território brasileiro.

Globo (TV aberta)

SporTV (canal pago)

Na TV aberta, e Rede Globo é a grande responsável por transmitir os jogos da Copa do Mundo. Isso porque a emissora comprou os direitos de transmissão e por isso é a única que pode passar. Nesta sexta, o jogo do Brasil será narrador por Galvão Bueno, além dos comentaristas Ana Thais Matos, Junior, Roque Junior e Paulo César de Oliveira.

Outra opção é o canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV paga. Aqui, quem vai narrar será Milton Leite ao lado de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Qual vai ser a escalação da Seleção Brasileira hoje?

O técnico Tite deve optar por jogadores reservas no embate desta sexta-feira, contra Camarões na última rodada da fase de grupos. Como a Seleção Brasileira já está classificada, vai poupar os jogadores principais do time.

Neymar e Danilo seguem se recuperando em treinamento intensivo, assim como Alex Sandro. Para o duelo da terceira rodada, o elenco deverá contar com Ederson no gol, do Manchester City, além de Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli na linha de frente, todos jogadores da Premier League.

A braçadeira de capitão será de Daniel Alves.

Confira a escalação do Brasil para o jogo desta sexta, segundo o portal GE.

Provável escalação do Brasil vai ser: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Quem o Brasil vai pegar nas oitavas de final?

O Brasil pode pegar nas oitavas de final as seleções de Portugal, Coreia do Sul, Gana ou Uruguai. Ao fim da terceira rodada nesta sexta, o elenco canarinho vai descobrir quem será o seu adversário.

O mata-mata é disputado por dezesseis seleções, onde cada embate acontece em partida única. Os dois melhores de cada grupo avançam, enfrentando os dois melhores da chave ao lado. Em caso de empate, a prorrogação entra em cena e, se nada mudar, a disputa vai para pênaltis.

Confira os duelos já disponíveis até aqui. Os jogos serão disputados entre sábado, domingo, segunda e terça-feira, até o dia 06 de dezembro.

Holada x Estados Unidos

Argentina x Austrália

França x Polônia

Inglaterra x Senegal

Japão x Croácia

1º G x 2º H

Marrocos x Espanha

1º H x 2º G

+ Quais os maiores campeões da Copa do Mundo?