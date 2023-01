Copa do Rei: como assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo - 03/01

Pela segunda rodada da Copa do Rei, o jogo do Real Madrid hoje vai ser contra o Cacereño nesta terça-feira, no Estádio Príncipe Felipe a partir das 17h (Horário de Brasília). A partida marca a estreia do elenco merengue na competição por isso saiba como assistir ao jogo de hoje ao vivo,

Qual canal vai passar o jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O torcedor deve ligar na ESPN 4 para assistir o jogo do Arsenal hoje às 17h (horário de Brasília) em qualquer lugar do país. Outra opção é assistir na plataforma de streaming Star +.

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. É necessário ser assinante para assistir ao jogo do Real Madrid hoje.

Quem não tem o canal pago pode se tornar assinante do streaming Star + e assistir por lá, tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv, além do computador.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 16h, horário local.

Cacereño x Real Madrid na Copa do Rei

O Cacereño disputa a quarta divisão do futebol espanhol. Na primeira rodada da Copa do Rei, o elenco passou pelo Córdoba para chegar até aqui. Diante do atual campeão espanhol e vencedor da Champions League, não é o favorito mas pode surpreender em campo.

Escalação do Cacereño: Moreno; Ramirez, Caparros, Traore, Gomis; Garci, Bermudez, Arteaga, Manchon, El Kounni; Grande.

Em sua estreia na Copa do Rei, o técnico Ancelotti deve optar por utilizar jogadores reservas do Real Madrid para o jogo desta terça-feira, desde o goleiro até os atacantes. Mesmo assim, ainda é o favorito a garantir a vitória e avançar na competição. No Campeonato Espanhol aparece em segundo lugar com 38 pontos, empatado com o Barcelona.

Escalação do Real Madrid: Lunin; Vázquez, Nacho, Vallejo, Odriozola; Camavinga, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Rodrygo e Hazard

Quais são os jogos da Copa do Rei hoje?

Pela segunda rodada da Copa do Rei na temporada, sete confrontos serão disputados nesta terça-feira, incluindo o jogo do Real Madrid hoje.

Para ficar por dentro, confira os horários e todas as informações do jogo.

Espanyol x Celta de Vigo - 15h

La Nucia x Valencia - 15h

Cartagena x Villarreal - 15h

Levante x Getafe - 17h

AD Ceuta x Elche - 17h

Sporting Gijón x Rayo Vallecano - 17h

Cacereño x Real Madrid - 17h

