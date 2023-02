Equipe carioca tem o fim de semana de folga, retornando apenas no meio da semana pela primeira fase da Copa do Brasil

Próximo jogo do Vasco da Gama será na 1ª fase da Copa do Brasil 2023

Próximo jogo do Vasco da Gama será na 1ª fase da Copa do Brasil 2023

Depois de vencer o Botafogo no Clássico da Amizade pelo Campeonato Carioca, o Vasco tem o fim de semana para descansar. Após o carnaval, o time estreia na Copa do Brasil na quinta-feira, 23 de fevereiro, diante do Trem, do Amapá, pela primeira fase. O Cruz Maltino precisa de um empate para avançar para a próxima etapa do torneio.

Quando vai ser o próximo jogo do Vasco em fevereiro?

O próximo jogo do Vasco vai ser na quinta-feira, 23 de fevereiro, contra o Trem, do Amapá, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Em jogo único, o empate dá a classificação para o clube melhor posicionado no RNC (Ranking Nacional dos Clubes da CBF), ou seja, o visitante.

O sorteio da CBF definiu cada um dos confrontos para a Copa do Brasil. Como o Cruz Maltino garantiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, ganhou também o direito de disputar o torneio mais democrático do país.

O Gigante da Colina volta a jogar no Mané Garrincha este ano. Em 7 de fevereiro, visitou a capital federal para jogar com o Nova Iguaçu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Para não perder nenhum lance do próximo jogo, confira todos detalhes.

TREM x VASCO

Data: Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: indefinido no momento

Tabela de jogos do Vasco no Brasileirão 2023: guia completo do campeonato

Temporada do Cruz Maltino

O Vasco faz uma campanha equilibrada até aqui. Na temporada passada, o Cruz Maltino garantiu o acesso para retornar até a elite do Campeonato Brasileiro.

Disputando a Taça Guanabara, primeira fase do campeonato Carioca, ocupa a quarta posição com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No início da temporada, o time começou jogando com reservas na parte de baixo da tabela, mas conseguiu retomar o caminho até a zona de classificação.

Até aqui, o time perdeu o clássico para o Fluminense (2x0), mas ganhou do Botafogo (2x0) na última quinta, pela rodada do Campeonato Carioca.

O clube ainda tem a Copa do Brasil e o Brasileirão para disputar em 2023.

Resultados do clube até aqui:

Vasco 0 x 0 Madureira - Campeonato Carioca

River Plate 3 x 0 Vasco - Amistoso

Audax 1 x 1 Vasco - Campeonato Carioca

Inter Miami 0 x 3 Vasco - Amistoso

Portuguesa 0 x 2 Vasco - Campeonato Carioca

Vasco 1 x 2 Volta Redonda - Campeonato Carioca

Vasco 5 x 0 Resende - Campeonato Carioca

Nova Iguaçu 0 x 2 Vasco - Campeonato Carioca

Fluminense 2 x 0 Vasco - Campeonato Carioca

Vasco 2 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca

Contratações da temporada

Para começar o ano com o pé direito a diretoria trouxe Maurício Barbieri para o lugar de Jorginho, vaga deixada no fim da temporada passada após o acesso.

Para suprir as dificuldades do elenco, a diretoria carioca trouxe Léo Pelé, do São Paulo, os goleiros Ivan e Léo Jardim, Lucas Piton e Robson Bambu, ambos do Corinthians e Pumita Rodríguez, do Nacional do Uruguai.

Ao meio de campo, foram contratados o volante Jair, do Atlético MG, Orellano, do Vélez e Patrick de Lucca, que estava no Bahia.

Para o ataque, Pedro Raul, do Goiás, é o grande destaque. O atacante já tem três gols em seis partidas.

Leia também

Copa Verde 2023: quem disputa a temporada, como funciona e onde assistir