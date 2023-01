Que horas é o jogo do PSG e Al Nassr hoje: qual canal vai - 19/01/2023

O amistoso entre PSG e Al Nassr nesta quinta-feira, 19 de janeiro, vai promover o reencontro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita, às 14h (Horário de Brasília). A partida é válida em amistoso e vai promover o duelo entre o argentino campeão do mundo e o experiente português dono de cinco Bolas de Ouro na carreira.

Esse vai ser o primeiro jogo de Cristiano em seu novo clube, após ser desligado do Manchester United.

Que horas é o jogo do PSG e Al Nassr hoje

O jogo de futebol amistoso do PSG e Al Nassr nesta quinta-feira começa às 14h, horário de Brasília, na Arábia Saudita na temporada.

O torcedor pode assistir o encontro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na ESPN, canal pago, e Star +, plataforma de streaming para assinantes. Outra opção é desembolar US$ 1,99 para assistir no YouTube ou Facebook do PSG ao vivo.

Para comprar a transmissão no Facebook o torcedor precisa do cartão de crédito. No real, o valor gira em torno de R$ 10,34.

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita

TV: ESPN

LiveStream: Star+, Facebook e Youtube do PSG

Números de Lionel Messi x Cristiano Ronaldo

O clássico confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é a maior rivalidade do futebol internacional. Com os atletas na faixa dos 30 anos, torcedores temem que esta seja a última vez que os dois se enfrentem dentro de campo.

No quesito gols, o português leva vantagem com 819 gols marcados, enquanto Messi tem 794, de acordo com dados do portal GOAL.

Mas nos títulos é Messi quem sai na frente com 42 troféus, enquanto Cristiano soma 33. Estes números incluem as conquistas pelas seleções nacionais.

Em 2022, Messi levantou a taça da Copa do Mundo no Catar com a Argentina logo após bater a França nos pênaltis, com direito à show de Mbappé e do goleiro Martínez.

Escalação do jogo:

Com Mbappé, Neymar e Messi, o PSG deve entrar em campo completo.

O Al Nassr, por outro lado, terá Cristiano em campo sob o comando de Marcelo Gallardo.

Escalação do jogo do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat; Soler, Renato Sanches, Ruiz; Neymar, Messi e Mbappé

Navas; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat; Soler, Renato Sanches, Ruiz; Neymar, Messi e Mbappé Escalação do jogo do Al Nassr: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Jang, Al-Boleahi; Kanno, Luiz Gustavo, Matheus Pereira; Anderson Talisca, Dawsari e Cristiano Ronaldo.

