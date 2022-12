Messi vai jogar hoje contra a Croácia? Escalação na semifinal da Copa 2022

Seleção da Argentina joga contra a Croácia nesta terça-feira, 13 de dezembro, pela semifinal da Copa do Mundo no Catar

Pela semifinal da Copa do Mundo no Catar, as seleções de Argentina e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, 13 de dezembro, no Estádio Lusail às 16h (Horário de Brasília). Quem vencer avança para a grande final em busca do desejado título. Messi vai jogar hoje? Todos os detalhes da escalação da Argentina estão aqui.

Messi vai jogar hoje na semifinal da Copa do Mundo?

Lionel Messi vai jogar a semifinal da Copa do Mundo hoje contra a Croácia. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2022.

O camisa 10 foi titular em todos os jogos da Argentina no Mundial da FIFA, desde a fase de grupos até as quartas de final. O duelo entre os hermanos com a Croácia terá cara e clima de final, visto que o vencedor vai jogar a final no próximo domingo. O perdedor disputará o terceiro lugar com o também perdedor da outra semifinal.

Messi tem quatro gols marcados na Copa do Mundo do Catar. Um contra Arábia Saudita, México, Austrália e diante da Holanda nas quartas de final.

Em 2021, a Argentina ganhou a Copa América em cima do Brasil sob o comando de Messi. Para se despedir da equipe nacional, o capitão vai brigar pelo terceiro título para os hermanos.

Provável escalação da Argentina no jogo de hoje

O técnico Lionel Scaloni terá para o jogo desta terça-feira Messi e Di Maria, a dupla titular no ataque argentino. O jogador da Juventus ficou fora de outros confrontos na Copa do Mundo após lesionar-se.

Para o duelo desta terça, Di Maria deve vestir a camisa titular. Já Lautaro Martínez, que foi titular no começo da competição, deve permanecer no banco. Álvarez fará companhia para a dupla no ataque, segundo o portal GE.

O treinador argentino perdeu Nicolás González e Joaquín Correa antes mesmo da Copa começar. Ambos os atletas se machucaram e tiveram de ser cortados.

Provável escalação da Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Julián Álvarez, Di María e Messi.

Como assistir jogo da Argentina x Croácia hoje?

O jogo da Argentina hoje vai passar na Globo e SporTV, além do GloboPlay, FIFA Plus, GE e o canal do Casimiro tanto no Youtube como na Twitch.

Para o torcedor que gosta de assistir na TV, dá para sintonizar a Globo, no canal aberto, e o SporTV, disponível somente em operadoras por assinatura em todo o Brasil.

Dá também para assistir online e de graça em todas as opções disponíveis. O GloboPlay está aberto também para quem não é assinante, assim como o FIFA Plus, tanto no site como no aplicativo do streaming. Já o site do GE (www.ge.globo.com) retransmite as imagens da Globo em seu portal de graça.

O canal do Casimiro no Youtube e na Twitch também existe o duelo entre Argentina e Croácia de graça.

