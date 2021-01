Cuiabá x Juventude (5/1): onde assistir e escalações do confronto

Cuiabá x Juventude se enfrentam nesta terça-feira (5), pela 33ª rodada da Série B. O jogo na Arena Pantanal, às 21h30, coloca frente a frente duas equipes por briga direta no G-4. Isso porque, os mato-grossenses com 51 pontos, estão na quinta colocação. Já os gaúchos com 52, estão em terceiro. Veja como assistir Cuiabá x Juventude.

Onde assistir Cuiabá x Juventude?

O confronto entre Cuiabá x Juventude não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode assistir o duelo no SporTV e Premiere, que transmitem ao vivo.

Briga direta pelo G-4

Caso vença a partida, os cuiabanos entram no G-4, mas aguardam a conclusão do jogo entre Figueirense x CSA, na sexta (8), para saber se fecham a rodada em terceiro ou quarto. A equipe alagoana é a quarta colocada da competição, e assim como o Auriverde da Baixada, possui 51 pontos. O empate deixa o Cuiabá entre os quatro primeiros, mas para se manter na posição, será necessário que o CSA não pontue contra a equipe catarinense.

Já o Juve pode permanecer no G-4, mesmo perdendo o confronto para o time mato-grossense. Para isso, também seria necessário então que o time de Alagoas não pontue na sexta-feira. Um empate ou uma vitória deixa os gaúchos garantidos entre os quatro primeiros por mais uma rodada. No entanto, a equipe ainda se mantém distante da vice-liderança, visto que a Chapecoense, atual segunda colocada, está a 11 pontos de distância.

Prováveis escalações

Logo depois de cumprirem suspensão contra o Cruzeiro na última rodada, o lateral-esquerdo Romário e o volante Auremir reforçam a equipe para o jogo contra o Juve. Já os meias Elvis e Rafael Gava se recuperam de lesões, mas também devem figurar entre os 11 iniciais de Cuiabá x Juventude.

Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis; Marcinho, Felipe Marques e Elton.

O Juventude terá o desfalque do zagueiro Wellington, que levou o terceiro cartão amarelo contra a Ponte. Outro desfalque é o zagueiro Emerson, que sentiu dores lombares e é dúvida para o confronto. Entretanto, os gaúchos terão o retorno do lateral direito, Igor.

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Emerson (Genílson), Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo e Bochecha; Capixaba, Renato Cajá e Roberto (Grampola); Rogério.

