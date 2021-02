Cuiabá x Vila Nova (4/2): onde assistir jogo da Copa Verde

Cuiabá e Vila Nova iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da Copa Verde. Nesta sexta-feira (5), às 20h, as equipes se enfrentam na Arena Pantanal, pelo jogo de ida da competição. A volta está programada para segunda (8), às 16h, no Estádio OBA.

Onde assistir Cuiabá x Vila Nova pela Copa Verde?

A partida entre Cuiabá e Vila Nova não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a TV Brasil exibe a partida da Copa Verde, ao vivo, para todo o país.

Quartas de final da Copa Verde

Manaus 1 x 1 Paysandu

Remo 2 x 0 Independente

04/02

Atlético-GO x Brasiliense – 19h

05/02

Cuiabá x Vila Nova – 20h

Como Cuiabá e Vila Nova chegam para o jogo?

Classificado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá vive a melhor fase da história do clube. No entanto, o Dourado e Allan Aal entraram em comum acordo, e o treinador não comanda mais o time mato-grossense. Em busca de fazer uma boa campanha na Série A, a diretoria cuiabana procura por um treinador mais experiente para que o clube não sofra com o rebaixamento.

Ex-técnico do Corinthians, Tiago Nunes é um dos comandantes que estão no radar do Cuiabá. Atualmente sem clube, Nunes já treinou o Luverdense, outra equipe de Mato Grosso, mas em 2010.

Na Copa Verde, o clube entrou direto nas oitavas de final e venceu a Aparecidense, por 2 a 1, jogando em casa.

NOTA OFICIAL – Saída do técnico Allan Aal, em comum acordo Leia mais 👉 https://t.co/6qefCJcBUk pic.twitter.com/1OLVisNMTp — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) February 1, 2021

Já o time do Vila também vive bom momento. O clube se garantiu na Série B, ao ser campeão da terceiro divisão em cima do Remo. Os goianos golearam na ida por 5 a 1, mas também venceram a volta por 3 a 2, e ficaram com o caneco.

Assim como o Dourado, o Tigrão entrou nas oitavas de final do campeonato. Na fase anterior, o Vila eliminou o Palmas, vencendo o jogo por 3 a 1. A partida ficou marcada pelo trágico acidente aéreo da equipe tocantinense, que perdeu quatro jogadores e o presidente do clube.