É bom? Saiba quem é o goleiro de Camarões que enfrenta o Brasil hoje

Pela terceira vez em Copa do Mundo, Brasil e Camarões se enfrentam. No grupo G, as equipes são rivais na busca pela classificação até as oitavas. Os torcedores querem conhecer os rivais da Seleção, principalmente para saber quem é o goleiro de Camarões e se ele é bom.

Quem é o goleiro de Camarões na Copa do Mundo?

O goleiro de Camarões é Devis Epassy, de 29 anos e 1,87 m. O arqueiro defende o Abha Club, da Arábia Saudita, desde agosto deste ano quando trocou o grego Creta pelo árabe.

Devis começou cedo no futebol. O atleta integrou as categorias de base do Rennes e Lorient, na França. Sua primeira oportunidade no elenco profissional foi no Guijuelo, clube espanhol, em 2014.

No ano seguinte, ele chegou a ficar sem clube até ser contratado pelo US Avranches, da terceira divisão francesa, além do Espinal, da quarta. Em 2017, Epassy chegou ao futebol grego, onde pareceu ter encontrado o seu espaço no futebol.

Jogou pelo Levadiakos por três anos, até passar pelo Lamia e o Creta. Desde o meio de 2022, está no Abha Club, onde contabiliza oito partidas, mas com 15 gols sofridos na temporada, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Por que Onana deixou a equipe de Camarões?

Minutos antes da bola rolar entre Sérvia e Camarões, uma confusão tomou conta do grupo camaronês. Isso porque Onana, goleiro na Inter de Milão e titular da seleção africana, foi excluído da convocação para a Copa do Mundo do Catar pelo treinador Rigobert Song.

De acordo com o jornal GE, questões disciplinares foi o motivo da exclusão do jogador. O técnico de Camarões chegou a cogitar a possibilidade de Onana ser reintegrado ao elenco, mas apenas se respeitar as regras do grupo.

Já a Federação Camaronesa de Futebol, através das redes sociais, se pronunciou sobre o fato.

"A Federação Camaronesa de Futebol informa ao público que seguindo a decisão de Rigobert Song, técnico dos Leões Indomáveis, o jogador André Onana foi suspenso temporariamente do grupo por razões disciplinares.

A Federação Camaronesa reitera total apoio ao técnico e sua comissão, já que eles implementam a política da Federação em preservar a disciplina, solidariedade e coesão na seleção nacional.

A FECAFOOT reafirma seu comprometimento em criar uma atmosfera pacífica para o time, a fim de proporcionar a estrutura adequada para uma excepcional performance"

Confira a nota publicada pela Federação Camaronesa de Futebol.

Tabela de jogos de Camarões na Copa do Mundo

Integrante no grupo G ao lado de Brasil, Suíça e Sérvia, a seleção de Camarões disputa uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

O elenco africano tem a terceira e última rodada do Mundial para brigar pela classificação. Contra o Brasil, já garantido no mata-mata, terá que conquistra o triunfo.

Confira a tabela de resultados e jogos de Camarões na Copa do Mundo.

Suíça 1 x 0 Camarões (1ª rodada)

Data: Quinta-feira, 24/11

Local: Estádio Al Janoub

Camarões x Sérvia (2ª rodada)

Data: Segunda-feira, 28/11)

Local: Estádio Al Janoub

Camarões x Brasil (3ª rodada)

Data: Sexta-feira, 02/12

Local: Estádio Lusail

