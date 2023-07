Ela é boa? Quem é a goleira da França na Copa do Mundo 2023

A seleção francesa é uma das seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo feminina de 2023 pelo grupo F, que traz um embate com a seleção brasileira neste sábado, 29 de julho. Como o duelo é importante para o Brasil continuar avançando, saiba quem é a goleira da França na Copa do Mundo 2023 e o que esperar do jogo.

Quem vai ser a goleira da França na Copa do feminina?

A francesa Pauline Peyraud Magnin, de 31 anos, é a goleira da França na Copa do Mundo feminina de 2023. A atleta tem de 1,74m para defender seu gol contra a Seleção Brasileira. A partida contra o Brasil será no sábado, 29, a partir das 7h (de Brasília).

Pauline nasceu em Lyon, na França, em 17 de março de 1992. Com talento nos pés e também nas mãos, começou a treinar nas categorias de base do Lyon, clube da sua cidade natal e, em 2012, estreou no time titular e conquistou a liga naquele ano. Entre 2014 e 2017, a goleira passou por Issy, Saint-Étienne e Marseille quando, em 2018, transferiu-se par a o Arsenal, onde acrescentou um título da Superliga Feminina.

A francesa também vestiu as cores do Atlético de Madrid em 2020, com o título da Supercopa da Espanha durante a sua passagem. Foi no verão de 2021 que a goleira da França chegou à Itália, na Juventus, onde continua até hoje com a camisa 16. São 30 jogos com 11 deles sem sofrer gol e 105 defesas.

Pauline ganhou a primeira oportunidade para defender a França em 2019, assumindo a titularidade desde então. Como goleira da França, ela soma 37 partidas, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

Tabela da seleção da França na Copa do Mundo

A Seleção da França de futebol feminino está no grupo F com Brasil, Jamaica e Panamá na Copa do Mundo. Serão três rodadas em pontos corridos onde as equipes se enfrentam, com três pontos para a vitória e empate para os dois elencos.

França 1 x 1 Jamaica - 1ª rodada

Domingo, 23/07

Estádio Sydney Football, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, em Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Panamá x França - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/0 às 07h

Estádio Sydney Football, na Austrália

Onde assistir: CazéTV e FIFA+

A França já ganhou a Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Francesa de futebol feminino nunca ganhou a Copa do Mundo da FIFA. A primeira participação do elenco foi em 2003, nos Estados Unidos, ao lado das seleções Alemanha, Noruega, Suécia e Rússia como representante da Europa. O elenco francês, entretanto, foi eliminado na fase de grupos sem passar do terceiro lugar. Na edição seguinte, em 2007, não jogou.

Em 2011, a França passou da fase de grupos, ganhou da Inglaterra nas quartas de final, nos pênaltis em 4 a 3, mas perdeu para os Estados Unidos na semifinal. Em 2015 chegou às oitavas de final, derrotou a Coreia do Sul por 3 a 0 mas novamente na semifinal perdeu para a Alemanha, nos pênaltis.

Em 2019, jogando em casa, a França derrotou o Brasil nas oitavas de final por 2 a 1 na prorrogação, só que mais uma vez foi eliminada pelos Estados Unidos nas quartas de final, pelo resultado de 2 a 1.

