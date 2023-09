Eliminatórias da Euro: onde assistir jogo da Holanda x Grécia hoje - 07/09

A Seleção da Holanda, a Laranja Mecânica, vai enfrentar a Grécia nesta quinta-feira, 7 de setembro, pela quinta rodada do grupo B nas Eliminatórias da Eurocopa. O jogo da Holanda vai ser no Philips Stadion, com capacidade para 35 mil pessoas, início às 15h45 (horário de Brasília), por isso saiba onde assistir Holanda x Grécia.

Onde vai passar o jogo da Holanda ao vivo hoje

Quem vai transmitir o jogo da Holanda e Grécia hoje vai ser o Sportv 2, canal em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A bola rola às 15h45, horário de Brasília, com transmissão também para assinantes do Globoplay.

A Holanda vem para o jogo desta quinta-feira com três pontos em dois jogos nas Eliminatórias, longe do pódio. Ronald Koeman vai colocar em campo no jogo da Holanda Noppert; Geertruida, Dumfries, Aké, Van Dijk; De Jong, Weiffer, Lang; Gakpo, Malen e Weghorst.

A Grécia se mantém na vice-liderança do grupo com seis pontos. Hoje, vem para o jogo com Vlachodimos; Tzavellas, Tsimikas, Hatzidiakos, Baldock; Kourbelis, Siopis, Masouras; Bakasetas, Mantalos e Glakoumakis.

Jogo da Holanda x Grécia - 15h45

Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda

Onde assistir jogo da Holanda hoje: Sportv 2 e Globoplay

O que é as Eliminatórias da Euro?

Para determinar as seleções classificadas para a Eurocopa, principal torneio de futebol masculino do continente europeu - similar à Copa América, na América do Sul - a UEFA realiza as Eliminatórias da Eurocopa, com os jogos entre a Data FIFA em até um ano antes do início da competição.

Todas as seleções precisam jogar as Eliminatórias, o método de qualificação para o campeonato, com exceção para os anfitriões, como é o caso da Alemanha. O sorteio da UEFA determina dez grupos de cinco e seis cada, onde se enfrentam em dois turnos entre pontos corridos.

A primeira fase coloca todas as seleções na disputa, onde jogam entre si por duas vezes, uma como mandante e depois como visitante diante do mesmo rival. Os dois melhores de cada um dos dez grupos se classificam para a Eurocopa, enquanto 12 seleções com base na Liga das Nações jogam a repescagem.

Grupo da Holanda nas Eliminatórias

Em dois jogos, a Holanda marcou apenas três pontos, com uma vitória e uma derrota no grupo B das Eliminatórias da Eurocopa. A França assume a primeira posição com 12 pontos, enquanto a Grécia segue em segundo lugar e a Irlanda está em terceiro com três, empatada com a Holanda.

Gibraltar é a única equipe que ainda não marco nas Eliminatórias. Os dois melhores da classificação avançam para a Eurocopa, mas cada resultado é importante para as seleções buscarem novas posições no Ranking da FIFA.

Se a Holanda ganhar da Grécia nesta quinta e diminuir a diferença de saldo de gols, pode assumir a segunda posição do grupo com seis pontos, deixando a própria rival para trás.

