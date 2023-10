Escalação do Uruguai hoje no jogo do Brasil nas Eliminatórias - 17/10

Escalação do Uruguai hoje no jogo do Brasil nas Eliminatórias – 17/10

Com uma vitória, um empate e uma derrota, a Seleção do Uruguai entra em campo nesta terça-feira, 17 de outubro, para enfrentar o Brasil nas Eliminatórias da Copa às 21h (de Brasília). Sem desfalques no elenco, saiba como o treinador Marcelo Bielsa vai escalar o time uruguaio para o confronto.

Escalação do Uruguai contra o Brasil hoje

Com relação ao último jogo disputado pelo Uruguai nas Eliminatórias, o empate em 2 a 2 contra a Colômbia, o treinador Marcelo Bielsa fará mudanças significativas no elenco da equipe, desde a defesa até o ataque. O goleiro do Internacional, Rochet, está de volta ao posto titular após se recuperar de lesão nas costas.

A defesa, segundo o portal GE, terá Vinã e Oliveira e não Piquerez e Cáceres como na última partida. Vinã cumpriu suspensão e está apto para jogar enquanto Mathías Olivera disputa a lateral com Piquerez, atleta do Palmeiras. Já Rodriguez, titular no empate com os colombianos, vai perder a vaga para Araújo no ataque.

O esqueleto da escalação do Uruguai será o mesmo do último confronto, mas Marcelo Bielsa insiste em pequenas alterações para testar o rendimento do grupo e assim sair de campo com os três pontos.

A seguir, confira as escalações de ambas as seleções para o jogo de hoje, conforme as informações do GE.

Escalação do Uruguai: goleiro Rochet; o lateral Mathías Olivera; os zagueiros Nández, Araújo, Viña; os meias Ugarte, Valverde e De la Cruz; atacantes Maxi Araújo, Pellistri e Darwin Núñez.

Por que Arrascaeta não joga no Uruguai?

Apesar de ser o principal jogador do Flamengo e ter grande destaque no futebol brasileiro, Giorgian de Arrascaeta não é utilizado pelo treinador Marcelo Bielsa na Seleção do Uruguai, apesar de ter sido convocado para os dois jogos nas Eliminatórias de outubro.

No duelo contra a Colômbia, o meia ficou no banco de reservas e só entrou no início do segundo tempo para substituir o zagueiro Nahitan Nández. Arrascaeta também não deve ser titular na noite desta terça-feira, contra o Brasil, em Montevidéu.

Marcelo Bielsa já tem o seu esquema tático montado de cabeça e, por isso, Arrascaeta teria dificuldades para se encaixar no elenco atual. Com Ugarte, Valverde e De la Cruz, o meia do Flamengo tem uma grande concorrência e, por isso, briga para estar com a camisa azul celeste titular.

Confira a convocação completa do Uruguai para os jogos das Eliminatórias, compartilhada pelo perfil oficial da equipe nas redes sociais.

GOLEIROS: Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting) e Mele (Junior Barranquilla)

ZAGUEIROS: Ronald Araújo (Barcelona), Bruno Méndez (Corinthians), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolves) e Matías Vinã (Sassuolo).

LATERAIS: Nahitan Nández (Cagliari), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Lucas Olaza (Krasnodar) e Mathías Olivera (Napoli)

MEIAS: Brian Rodríguez (América), Facundo Pellistri (Manchester United), Manuel Ugarte (PSG), Matías Vecino (Lazio), Canobbio (Athletico PR), De la Cruz (River Plate), Valverde (Real Madrid), de Arrascaeta (Flamengo), Maxiliano Araujo (Toluca) e Facundo Torres (Orlando City)

ATACANTES: Cristian Olivera (Los Angeles FC) e Darwin Núñez (Liverpool)

Quantas Copas do Mundo tem a seleção do Uruguai?

Sede da primeira Copa do Mundo na história, o Uruguai celebra a conquista de dois títulos no grande baile do futebol. A primeira taça veio justamente em 1930, quando jogou dentro de casa a estreia do evento da FIFA, e em 1950, no Brasil entre os meses de junho e julho.

O maior campeão do mundo continua sendo o Brasil com cinco prêmios, enquanto França e Uruguai estão empatados na lista dos vencedores. A última conquista dos franceses foi em 2018, na Rússia, enquanto os uruguaios estão há 73 anos sem levantar a tão gloriosa taça dourada.

Em 1930, o Uruguai derrotou a Argentina por 4 a 2, com gols de Dorado, Cea, Iriarte e Castro. Peucelle e Stábille descontaram no placar. Já em 1950, no Brasil, o elenco celeste superou justamente a Seleção Brasileira na decisão por 2 a 1, com Ghiaggia e Schiaffino no segundo tempo.

