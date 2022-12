Disputa do terceiro lugar Copa 2022: data, horário e como funciona

Saiba quais seleções podem disputar o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar

Com o fim da semifinal na Copa do Mundo do Catar, ficou definido que Croácia e Marrocos disputarão o terceiro lugar Copa 2022 no fim de semana. Mas como funciona a disputa? Onde vai ser o jogo? Confira todos os detalhes do confronto pela medalha de bronze.

Quando é a disputa do terceiro lugar Copa 2022?

A disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 entre Croácia e Marrocos será no próximo sábado, 17 de dezembro, às 12h (horário de Brasília). O palco do confronto é o Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

As duas seleções derrotadas nas semifinais se despedem do torneio. Antes, disputam o lugar mais baixo no pódio da classificação no Mundial. De um lado, a Croácia foi derrotada pela Argentina enquanto o Marrocos, destaque da edição, terá de arrumar as malas mais cedo.

A Croácia conquistou a vaga na final em 2018, mas foi detida pelo elenco sul-americano na semifinal. Já Marrocos alcançou a semifinal pela primeira vez em toda a história do seu país, além de ser a primeira seleção africana a chegar tão longe na Copa do Mundo.

Este será também a primeira conquista de terceiro lugar de ambas as seleções. Quem perder será o quarto lugar na classificação geral do Mundial no Catar.

SEMIFINAL:

Terça-feira, 13/12: Argentina 3 x 0 Croácia - 16h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 14/12: França 2 x 0 Marrocos - 16h (Horário de Brasília)

DISPUTA TERCEIRO LUGAR:

Sábado, 17/12: Croácia x Marrocos - 12h (Horário de Brasília)

FINAL:

Domingo, 18/12: Argentina x França - 12h (horário de Brasília)

Como funciona a disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo?

A disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo reúne os dois perdedores da semifinal em duelo no sábado.

Assim como as fases anteriores na competição, o confronto pelo terceiro lugar mantém o mesmo modelo: partida única onde em caso de empate a prorrogação tem início e, se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis será realizada entre as duas partes.

Não há um motivo em especial para a realização do terceiro lugar na Copa do Mundo. A FIFA apenas realiza a partida como forma de "compensar" os perdedores das semifinais, sem o direito de brigarem pelo título na final.

A primeira vez que as seleções disputaram o terceiro lugar na Copa do Mundo foi em 1934, na Itália. No entanto, as seleções parecem não dar muita importância ao jogo.

Onde vai ser a disputa pelo terceiro lugar na Copa?

É no Estádio Internacional Khalifa, localizado na capital do Catar, em Doha, que a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo será jogada. A capacidade do estádio é de 45,857 torcedores.

A descrição do estádio no site da FIFA indica que o local passou por uma reforma completa para receber os jogos da Copa do Mundo em novembro e dezembro. Os arcos na parte de cima do estádio foram complementados por um amplo dossel que suporta a integração do sistema de resfriamento. O principal atrativo do local é o sistema de iluminação LED.

Além do jogo pelo terceiro lugar, o Estádio Internacional Khalifa também recebeu seis jogos da fase de grupos e um nas oitavas de final. Agora, encerra a participação no calendário do Mundial da FIFA no sábado.

🏟 Khalifa International Stadium 🗓 Play-off for Third Place, 17 Dec 2022 18:00 + 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🇶🇦 Qatar's most historic football venue pic.twitter.com/e5GcvQEaZL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Qual é a premiação do terceiro lugar Copa 2022?

A seleção que terminar a Copa do Mundo no terceiro lugar vai faturar não apenas a medalha de bronze, como também a premiação em dinheiro de R$ 144 milhões (27 milhões de dólares).

O quarto colocado leva para casa 133 milhões de reais, ou US$ 25 milhões na cotação atual.

Na Copa do Mundo, cada fase destina um valor diferente para as equipes e suas federações. Cada nova etapa que a seleção avança na competição um número novo é destinado aos cofres da entidade daquele país.

A premiação da FIFA é válida como uma espécie de recompensa para os competidores.

Quem ficou em terceiro lugar na Copa de 2018?

Em 2018, a Copa do Mundo foi disputada na Rússia. Na semifinal, a França derrotou a Bélgica por 1 a 0, enquanto a Croácia venceu por 2 a 1 a Inglaterra. Ambos os perdedores garantiram espaço na disputa pelo terceiro lugar.

A Bélgica estreou no Mundial como a favorita ao título. Terminou em primeiro lugar no grupo com nove pontos, venceu o Japão nas oitavas e o Brasil nas quartas, mas parou para a França, campeã da edição.

Do outro lado, a Inglaterra terminou em segundo lugar no grupo com seis pontos, atrás da própria Bélgica. Nas oitavas de final venceu a Colômbia nos pênaltis, enquanto nas quartas deixou a Suécia para trás.

Na disputa pelo terceiro lugar, Bélgica e Inglaterra se enfrentaram no dia 14 de julho de 2018, no Estádio São Petersburgo. Meunier abriu o placar para os belgas aos 4 minutos do primeiro tempo, enquanto Eden Hazard ampliou na reta final do segundo tempo.

Relembre a disputa pelo terceiro lugar em 2018.



