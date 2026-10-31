Final do Brasileirão Sub-17: onde assistir Corinthians x Cruzeiro hoje

Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 31 de outubro, para disputar o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será realizada às 11h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura. O duelo marca o início da decisão entre duas equipes que buscam conquistar o título nacional da categoria pela primeira vez.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo?

Quem quiser acompanhar Corinthians x Cruzeiro pela televisão precisa ter um pacote de TV por assinatura que inclua o canal sportv. Nesse caso, basta acessar a programação da operadora e selecionar o canal esportivo.

Outra opção é assistir pela internet, por meio do Globoplay. A plataforma disponibiliza o sinal ao vivo do sportv para assinantes. Para acompanhar a partida, o torcedor deve:

Acessar o site ou aplicativo do Globoplay. Entrar com a Conta Globo vinculada à assinatura. Selecionar a opção Agora na TV. Procurar o canal sportv e abrir a transmissão ao vivo.

Desde a reformulação dos planos anunciada em outubro de 2026, o sportv também está incluído no plano de entrada do Globoplay, sujeito às condições da assinatura.

Como chegam Corinthians e Cruzeiro à final?

O Corinthians chega à decisão depois de uma campanha consistente no campeonato. A equipe terminou a fase classificatória na segunda colocação e avançou pelo mata-mata após eliminar o Flamengo nas quartas de final. Na semifinal, superou o Red Bull Bragantino na disputa por pênaltis, depois de dois empates por 1 a 1.

Esta será a segunda vez que o Timão disputa a final do Brasileirão Sub-17. Na primeira oportunidade, em 2019, o clube paulista acabou derrotado pelo Flamengo.

O Cruzeiro, por sua vez, terminou a primeira fase na quinta posição. Nas quartas de final, deixou o Fluminense pelo caminho e, na semifinal, eliminou o Atlético-MG com uma vitória por 3 a 0 no segundo confronto.

A equipe mineira também conta com Thaylon, artilheiro da competição, com 18 gols marcados. O objetivo é conquistar um título inédito para o clube na categoria.

Quando será o jogo de volta da final?

A decisão do Brasileirão Sub-17 será definida em dois confrontos. Depois da partida em São Paulo, Corinthians e Cruzeiro voltam a se enfrentar na terça-feira, 3 de novembro.

O segundo jogo será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 21h30 (horário de Brasília). Como somou mais pontos ao longo das fases anteriores, o Cruzeiro terá a vantagem de decidir o título diante de sua torcida.