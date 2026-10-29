Futebol

Onde assistir o jogo do Benfica hoje x Gil Vicente na Taça da Liga

Jogo começa às 17h45

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a Benfica x Gil Vicente ao vivo
Foto: DCI
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Benfica e Gil Vicente se enfrentam nesta quinta-feira, dia 29, pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal 2026/27. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, e vale uma vaga na semifinal do torneio. A bola está prevista para rolar às 17h45 (horário de Brasília).

Onde assistir a Benfica x Gil Vicente ao vivo

O jogo entre Benfica e Gil Vicente terá transmissão ao vivo no Disney+, por streaming, para o público no Brasil. O início está marcado para as 17h45, no horário de Brasília.

O confronto será realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo único pelas quartas de final da Taça da Liga portuguesa. O Benfica chega ao confronto após uma sequência de quatro vitórias e tenta aproveitar o mando de campo para avançar na competição. O time comandado por Marco Silva, porém, terá desfalques por lesão e suspensão. Do outro lado, o Gil Vicente busca surpreender o adversário e garantir a classificação fora de casa.

Prováveis escalações

O Benfica deve entrar em campo com uma formação que combina jogadores habituais do elenco e atletas com menos minutos na temporada. Jhon Durán está fora por suspensão, enquanto outros jogadores seguem indisponíveis por problemas físicos.

Benfica: Trubin; Bah, Circati, Gabriel Índio e José Neto; Manu Silva e Tiago Freitas; Lukebakio, Schjelderup e Echeverri; Anísio Cabral. Técnico: Marco Silva.

Gil Vicente: Lucão; Ricardo Esgaio, Buatu, Antonio Espigares e David Moreira; Andreas Lausen e Zé Carlos; Murilo Souza, Santí García e Gil Martins; Walace França. Técnico: Luís Pinto.

A arbitragem da partida ficará a cargo de José Bessa. Ele será auxiliado por Hugo Santos e Ângelo Carneiro, enquanto Flávio Duarte atuará como quarto árbitro. A equipe de arbitragem de vídeo terá Rui Silva como VAR e Inácio Pereira como assistente de VAR (AVAR)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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