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Onde assistir Manchester City x Brighton sábado na Premier League.

Jogo começa ao meio-dia

Escrito por João Conrado Kneipp
Manchester City x Brighton
Foto: DCI
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O líder da Premier League, Manchester City, enfrenta o surpreendente Brighton, candidato à Liga dos Campeões, pela segunda vez nesta semana, com os dois times se enfrentando no Etihad Stadium neste sábado. O jogo começa às 12h.

As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga, em um emocionante empate por 2 a 2, com o City avançando nos pênaltis. O Brighton chegou a estar duas vezes na frente, mas o City empatou em ambas as ocasiões, uma em cada tempo. Lewis Dunk teve sua cobrança defendida, garantindo a classificação do City e a eliminação do Brighton.

Embora o City ocupe o primeiro lugar na tabela da liga inglesa, o Brighton também tem impressionado nesta temporada. Os Seagulls, terceiros colocados, venceram cinco dos seus oito jogos até agora, com 23 gols marcados (o melhor desempenho da liga) e um saldo de gols de +16.

Transmissão ao vivo de Manchester City x Brighton

O jogo entre Manchester City e Brighton será transmitido ao vivo no Brasil pela ESPN e pelo Disney+. A ESPN disponibiliza a partida na televisão por assinatura, enquanto o Disney+ oferece a opção de acompanhar o confronto pela internet, por meio de dispositivos compatíveis.

Para assistir pelo streaming, é necessário ter uma assinatura com acesso ao conteúdo esportivo da plataforma.

O Manchester City tentará se recuperar da sua primeira derrota na temporada da Premier League e manter a liderança da tabela quando receber o Brighton, que está em ótima fase, no sábado (11h, horário de Brasília).

Enzo Maresca experimentou a primeira derrota em competições nacionais como técnico do Manchester City no último fim de semana, pelas mãos do Aston Villa, com Nicolas Jackson no gol. O Manchester City (21 pontos) ainda ocupa a primeira posição na tabela após oito jogos, mas agora está à frente do atual campeão Arsenal apenas no saldo de gols. Erling Haaland lidera novamente a corrida pela Chuteira de Ouro com nove gols, três a mais que Alexander Isak, do Liverpool. O City venceu o Brighton nos pênaltis na quarta-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, e ambas as equipes entraram em campo com times modificados para o jogo de volta no sábado, no Etihad Stadium.

O Brighton & Hove Albion (16 pontos) está em 3º lugar e demonstra ser um forte candidato à Liga dos Campeões, como a sua posição atual indica. A equipe de Fabian Hurzeler marcou mais gols (23) do que qualquer outra na Premier League (o Manchester City está em segundo lugar, com 20), e apenas o Arsenal (5) e o Leeds (6) sofreram menos gols do que o Brighton (7).

Prováveis escalações de Manchester City x Brighton

O Manchester City deve entrar em campo com Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi e Joško Gvardiol; Enzo Fernández, Elliot Anderson e Rayan Cherki; Jérémy Doku, Iliman Ndiaye e Erling Haaland.

O Brighton, por sua vez, pode começar com Bart Verbruggen; Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Luka Vušković e Olivier Boscagli; Chema Andrés, Pascal Groß e Yasin Ayari; Maxim De Cuyper, Diego Gómez e Charalampos Kostoulas.

As escalações oficiais serão divulgadas pelos clubes aproximadamente uma hora antes do início da partida.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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