Onde assistir Manchester City x Brighton sábado na Premier League.

O líder da Premier League, Manchester City, enfrenta o surpreendente Brighton, candidato à Liga dos Campeões, pela segunda vez nesta semana, com os dois times se enfrentando no Etihad Stadium neste sábado. O jogo começa às 12h.

As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga, em um emocionante empate por 2 a 2, com o City avançando nos pênaltis. O Brighton chegou a estar duas vezes na frente, mas o City empatou em ambas as ocasiões, uma em cada tempo. Lewis Dunk teve sua cobrança defendida, garantindo a classificação do City e a eliminação do Brighton.

Embora o City ocupe o primeiro lugar na tabela da liga inglesa, o Brighton também tem impressionado nesta temporada. Os Seagulls, terceiros colocados, venceram cinco dos seus oito jogos até agora, com 23 gols marcados (o melhor desempenho da liga) e um saldo de gols de +16.

Transmissão ao vivo de Manchester City x Brighton

O jogo entre Manchester City e Brighton será transmitido ao vivo no Brasil pela ESPN e pelo Disney+. A ESPN disponibiliza a partida na televisão por assinatura, enquanto o Disney+ oferece a opção de acompanhar o confronto pela internet, por meio de dispositivos compatíveis.

Para assistir pelo streaming, é necessário ter uma assinatura com acesso ao conteúdo esportivo da plataforma.

O Manchester City tentará se recuperar da sua primeira derrota na temporada da Premier League e manter a liderança da tabela quando receber o Brighton, que está em ótima fase, no sábado (11h, horário de Brasília).

Enzo Maresca experimentou a primeira derrota em competições nacionais como técnico do Manchester City no último fim de semana, pelas mãos do Aston Villa, com Nicolas Jackson no gol. O Manchester City (21 pontos) ainda ocupa a primeira posição na tabela após oito jogos, mas agora está à frente do atual campeão Arsenal apenas no saldo de gols. Erling Haaland lidera novamente a corrida pela Chuteira de Ouro com nove gols, três a mais que Alexander Isak, do Liverpool. O City venceu o Brighton nos pênaltis na quarta-feira, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, e ambas as equipes entraram em campo com times modificados para o jogo de volta no sábado, no Etihad Stadium.

O Brighton & Hove Albion (16 pontos) está em 3º lugar e demonstra ser um forte candidato à Liga dos Campeões, como a sua posição atual indica. A equipe de Fabian Hurzeler marcou mais gols (23) do que qualquer outra na Premier League (o Manchester City está em segundo lugar, com 20), e apenas o Arsenal (5) e o Leeds (6) sofreram menos gols do que o Brighton (7).

Prováveis escalações de Manchester City x Brighton

O Manchester City deve entrar em campo com Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi e Joško Gvardiol; Enzo Fernández, Elliot Anderson e Rayan Cherki; Jérémy Doku, Iliman Ndiaye e Erling Haaland.

O Brighton, por sua vez, pode começar com Bart Verbruggen; Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Luka Vušković e Olivier Boscagli; Chema Andrés, Pascal Groß e Yasin Ayari; Maxim De Cuyper, Diego Gómez e Charalampos Kostoulas.

As escalações oficiais serão divulgadas pelos clubes aproximadamente uma hora antes do início da partida.