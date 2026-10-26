Resultado Bola de Ouro 2026: Harry Kane é eleito melhor do mundo

Harry Kane teve destaque pelo Bayern de Munique e pela seleção da Inglaterra

Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo e conquistou a Bola de Ouro 2026 nesta segunda-feira, 26 de outubro. O atacante do Bayern de Munique superou concorrentes como Lamine Yamal, do Barcelona, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, na disputa pelo prêmio individual mais prestigiado do futebol.

A cerimônia da 70ª edição da premiação foi realizada no London Palladium, em Londres, na Inglaterra. Segundo a Forbes, o inglês foi reconhecido pelo desempenho na temporada 2025/2026, quando combinou números expressivos no ataque com conquistas pelo clube alemão.

Números de Harry Kane na temporada 2025/2026

Harry Kane teve uma temporada de destaque pelo Bayern de Munique e pela seleção da Inglaterra. De acordo com a Forbes, o atacante marcou 73 gols em 65 partidas somando compromissos pelo clube e pela seleção nacional. O inglês também participou das conquistas do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha pelo Bayern. Os resultados reforçaram a candidatura do centroavante ao prêmio, disputado por alguns dos principais nomes do futebol mundial.

A capacidade de finalização e a regularidade diante do gol estiveram entre os fatores que marcaram a campanha de Kane. O jogador, que construiu boa parte da carreira no Tottenham antes de se transferir para o futebol alemão, passou a conquistar títulos coletivos com maior frequência na Alemanha. (Forbes)

Entre os principais concorrentes ao prêmio estavam Lamine Yamal, do Barcelona, e Kylian Mbappé, do Real Madrid. Os dois jogadores também tiveram destaque na temporada e figuraram entre os nomes mais comentados na disputa.

A vitória de Kane representa um marco para o futebol inglês. Ele se tornou o primeiro jogador da Inglaterra a conquistar a Bola de Ouro desde Michael Owen, vencedor em 2001, segundo a Forbes.

O que é a Bola de Ouro?

Criada em 1956 pela revista francesa France Football, a Bola de Ouro reconhece os jogadores que mais se destacaram no futebol durante o período avaliado. Desde 2024, a premiação é organizada em parceria com a UEFA.

A edição de 2026 marcou o 70º aniversário do prêmio e teve Londres como sede pela primeira vez. A escolha da capital inglesa também homenageou Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.

A lista de premiados contempla diferentes categorias e reconhece o desempenho individual e coletivo dos profissionais que atuam no futebol masculino e feminino.