Jogo do Flamengo x Vasco vai passar na Globo hoje? Veja onde assistir ao vivo

Jogo do Flamengo x Vasco vai passar na Globo hoje? Veja onde assistir ao vivo

O clássico entre Vasco e Flamengo movimenta o Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29). As equipes entram em campo às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da competição. Mas o torcedor que pretende acompanhar o confronto precisa ficar atento à programação: o jogo não será transmitido pela TV Globo.

Onde assistir a Vasco x Flamengo hoje?

O jogo do Vasco x Flamengo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video, nesta quinta-feira, a partir das 20h. Não haverá exibição do clássico na TV Globo, no SporTV ou no Premiere.

Para assistir à partida, o torcedor precisa acessar o Prime Video por um dispositivo compatível, como televisão conectada, celular, tablet ou computador, e verificar as condições de acesso à transmissão.

Por que Vasco x Flamengo não passa na Globo? A ausência do clássico na programação da Globo está relacionada à divisão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Diferentes empresas e plataformas possuem acordos para exibir partidas da competição, o que faz com que a transmissão varie de acordo com o confronto.

Neste caso, o Amazon Prime Video tem exclusividade sobre Vasco x Flamengo. Por isso, o jogo não será exibido pelos canais do Grupo Globo, incluindo a televisão aberta, o SporTV e o Premiere.

Como chegam Vasco e Flamengo para o clássico?

O Flamengo chega ao clássico na liderança do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, e tem a oportunidade de ampliar a vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo título. A equipe comandada por Leonardo Jardim vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, definida com um gol nos minutos finais.

O Rubro-Negro, porém, terá um desfalque confirmado: o meia Jorge Carrascal está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador marcou o gol decisivo na rodada anterior e não estará à disposição da comissão técnica.

Do outro lado, o Vasco tenta aproveitar o fator clássico para conquistar mais pontos e se afastar da zona de rebaixamento. O time cruz-maltino ocupa a 13ª posição, com 38 pontos, e também chega embalado por uma vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians.

A equipe comandada por Pedro Emanuel, no entanto, divide as atenções com a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O calendário pode influenciar as escolhas do treinador para o confronto diante do rival.