Onde vai passar Corinthians x Mirassol hoje? Duas formas de transmissão

Onde vai passar Corinthians x Mirassol hoje? Duas formas de transmissão

Corinthians e Mirassol entram em campo nesta sexta-feira, 30 de outubro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partida começa às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada da competição.

O Timão tenta aproveitar o fator casa para interromper a sequência negativa e melhorar sua situação na tabela. Do outro lado, o Mirassol busca somar pontos fora de casa para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.

Onde assistir Corinthians x Mirassol ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar o confronto entre Corinthians e Mirassol terá duas opções de transmissão nesta sexta-feira (30). O jogo será exibido pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, serviço de pay-per-view, que também disponibiliza a partida pela internet para os assinantes.

A bola começa a rolar às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que precisam pontuar para escapar do risco de rebaixamento.

Quem não puder assistir à transmissão poderá acompanhar os principais lances, atualizações do placar e informações da partida em tempo real nos portais esportivos, como o ge e a CNN Esportes.

Para assistir pela internet, é necessário ter acesso ao pacote do SporTV ou uma assinatura do Premiere. A disponibilidade depende do plano contratado e da plataforma utilizada.

Ge+2

Como chegam Corinthians e Mirassol para o jogo?

O Corinthians vive um momento complicado na temporada. A equipe ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 33 pontos, e precisa reagir para evitar o rebaixamento à Série B.

Na rodada anterior, o time foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, em São Januário. O resultado aumentou a pressão sobre o elenco, que acumula dez partidas sem vencer no campeonato.

O confronto também marca uma nova oportunidade para Clarence Seedorf comandar o Corinthians diante da torcida em Itaquera. O treinador tenta encontrar alternativas para recuperar o desempenho da equipe nesta reta final.

Já o Mirassol aparece na 16ª posição, com 37 pontos. O clube do interior paulista vem de um empate por 1 a 1 com o São Paulo e tenta manter a regularidade para continuar fora da zona de perigo.

Sob o comando de Rafael Guanaes, o Leão busca aproveitar a instabilidade do adversário para conquistar um resultado positivo como visitante.

Prováveis escalações

O Corinthians deve apostar em uma formação ofensiva para tentar conquistar os três pontos em casa. A provável equipe tem Hugo Souza no gol e Yuri Alberto como referência no ataque.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

O Mirassol, por sua vez, deve manter a base utilizada no empate contra o São Paulo. A equipe conta com Walter no gol e Bruno Santos entre as opções ofensivas.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denílson e Eduardo; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.