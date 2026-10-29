Clássico mineiro será disputado nesta quinta-feira, 29 de outubro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 29 de outubro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro?

O jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal de pay-per-view. Os torcedores também podem acompanhar os lances em tempo real pelo portal ge.

Para assistir pelo Premiere, é necessário ter uma assinatura do serviço. A transmissão pode ser acessada pela televisão ou pelas plataformas digitais disponíveis para assinantes.

O Atlético-MG chega ao clássico depois de perder por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, pela rodada anterior do Brasileirão. A equipe mineira busca a recuperação diante do rival e tenta somar pontos na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O Galo ocupa a sexta colocação, com 50 pontos em 32 partidas, e também tem pela frente a decisão da Copa Sul-Americana. O clube está classificado para a final do torneio continental.

Do outro lado, o Cruzeiro vive um momento positivo no Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Remo por 1 a 0 na rodada anterior e ocupa a terceira posição, com 54 pontos. O time celeste busca manter-se entre os primeiros colocados na reta final da competição.

Prováveis escalações

O técnico Eduardo Domínguez tem desfalques no Atlético-MG. O zagueiro Vitor Hugo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ruan Tressoldi, Fred, Cassierra e Thiago Borbas também aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos.

A provável escalação do Atlético-MG tem Delfim (Everson); Natanael (Franco), Vitão, Lyanco e Pascini (Lodi); Alan Franco, Castaño e Alexsander (Scarpa); Victor Hugo, Igor Gomes (Bernard) e Reinier.

No Cruzeiro, o técnico Artur Jorge deve contar com João Marcelo, que volta após cumprir suspensão. Felipe Morais, Gabriel Pec e Sinisterra estão entre os desfalques por lesão.

A provável escalação do Cruzeiro é Otávio; Fagner (William), João Marcelo, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

As escalações oficiais devem ser confirmadas pelos clubes antes do início da partida.

Quem tem mais vitórias entre Atlético-MG e Cruzeiro?

O Atlético-MG leva vantagem no retrospecto histórico do clássico. De acordo com dados divulgados pelo próprio clube, as equipes já se enfrentaram 536 vezes, com 216 vitórias atleticanas, 176 triunfos do Cruzeiro e 144 empates.

No Campeonato Brasileiro, o Galo também tem vantagem no confronto direto: são 28 vitórias do Atlético-MG, 21 do Cruzeiro e 23 empates, considerando o levantamento divulgado pelo clube antes da partida desta quinta-feira.

O clássico desta quinta-feira coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos importantes na reta final do Brasileirão: o Atlético-MG tenta se aproximar das primeiras posições, enquanto o Cruzeiro busca consolidar sua presença no grupo de classificação para a Libertadores.