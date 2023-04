Confira onde assistir o jogo do Atlético GO x Goiás hoje. Foto: Reprodução Navaf by Pixabay

Final do Goiano 2023: onde vai passar Atlético GO x Goiás – 02/04

O Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será o palco do primeiro confronto da final do Campeonato Goiano entre Atlético GO x Goiás neste domingo, 02 de abril. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) entre as equipes pelo primeiro embate da decisão, onde quem vencer garante a vantagem.

O jogo de volta na final do Goiano 2023 está marcado para o próximo domingo, 09 de abril, no mesmo horário, no Estádio da Serrinha.

Onde assistir jogo do Atlético GO x Goiás ao vivo hoje

Atlético x Goiás hoje será transmitido ao vivo na TV Brasil Central (GO), pay-per-view Nosso Futebol e DAZN neste domingo. O embate é válido pela primeira partida da final no Campeonato Goiano.

Para todo o estado de Goiás, a emissora Brasil Central exibirá ao vivo o duelo entre Atlético e Goiás. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar o canal.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as operadoras Sky, Claro e DirecTV GO. O torcedor precisa obter o pacote de canais entre a mensalidade para assistir. Quem prefere curtir pelo celular é só acessar o aplicativo DAZN, disponível por R$ 34,90 por mês.

Escalações de Atlético GO e Goiás

Para a primeira final do Campeonato Goiano, as equipes deverão entrar em campo da seguinte maneira:

Atlético GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos, Jefferson; Matheus Sales, Ramon Menezes, Bruno Tubarão; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho.

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Felipe, Julián Palacios; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinicius.

Quem tem mais vitórias Atlético Goianiense ou Goiás?

Em toda a história do futebol goiano, Atlético Goianiense e Goiás se enfrentaram em 311 oportunidades, com vantagem para o Esmeraldino com 121 vitórias, além de 83 empates e 107 triunfos para o Dragão, segundo dados do portal Sagres.

O último encontro foi em 15 de janeiro deste ano, pela segunda rodada do Campeonato Goiano. O Atlético venceu o Goiás por 2 a 1, com gols de Felipe Vizeu e Shaylon, de pênalti. Nicolas descontou.

O jogo deste domingo vai ser o de número 312 na história do Clássico do Equilíbrio.

Goiás se classifica para a final da Copa Verde

O início de temporada do Goiás está espetacular. O clube esmeraldino joga a final do Campeonato Goiano e também a decisão pelo título da Copa Verde, torneio regional da CBF.

Na Copa Verde o time vai jogar contra o Paysandu depois de derrotar o Cuiabá na semifinal. Do outro lado, o Papão ganhou do Remo no clássico paraense.

Além disso, o Goiás também está no grupo G da Copa Sul-Americana com Gimnasia, Santa Fé e Universitário, com início marcado para terça-feira, 04 de abril.

