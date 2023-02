Globo vai passar o jogo do Galo hoje? Transmissão do clássico mineiro (25/02)

O Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco do Clássico das Multidões entre Atlético e América hoje! Neste sábado, 25 de fevereiro, as equipes disputam a sétima rodada do Campeonato Mineiro às 16h30 (Horário de Brasília), onde o jogo do Galo hoje terá transmissão na TV aberta e também por streaming ao vivo.

O clássico do futebol mineiro aconteceu entre Atlético e América em 281 oportunidades, segundo os dados do portal de estatísticas O Gol. O Galo é quem tem a vantagem com 154 vitórias, com 68 empates e apenas 59 vitórias para o Coelho.

No último encontro, Atlético e América empataram em 1 a 1, pela 24ª rodada do Brasileiro da temporada passada.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje?

O jogo do Galo hoje tem transmissão na Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay às 16h30, horário de Brasília.

Para todo o estado de Minas Gerais, a Globo exibe o Clássico da Rivalidade entre Coelho e Galo neste sábado ao vivo e de graça. A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

Para quem está acostumado a assistir na TV fechada é só sintonizar o SporTV ou Premiere, ambos disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade.

Para quem quer curtir através do celular, basta sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Moradores de Minas Gerais pode acompanhar de graça através da opção "Agora na TV", enquanto torcedores que estão fora do estado assistem a transmissão da TV paga na plataforma.

Para assistir aos canais SporTV ou Premiere no GloboPlay é preciso ter ambas as opções na programação do streaming. Caso contrário, a plataforma não funciona.

Data: 25/02/2023

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde vai passar o jogo de hoje: Globo (MG), SporTV, Premiere e GloboPlay

Onde vai ser Atlético MG x América MG hoje

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, recebe o clássico entre Atlético MG x América MG neste sábado. O espaço é a casa de grandes jogos do Campeonato Mineiro, além de ser considerado a casa do Galo e do Cruzeiro principalmente.

O espaço foi construído em 1946, mas reconstruído em 2013 para a Copa do Mundo do Brasil. O estádio, inclusive, foi o palco do 7 x 1 entre Alemanha e a Seleção Brasileira.

O Mineirão tem capacidade para receber 61 mil torcedores.

Como funciona o Campeonato Mineiro?

O Campeonato Mineiro inaugura em 2023 um novo formato de disputas. Na primeira fase, as doze equipes foram divididas em três grupos de quatro cada (A, B e C) na primeira fase, para a surpresa dos torcedores.

Times do mesmo grupo não podem se enfrentar, ou seja, só podem jogar contra os adversários das outras chaves durante as oito rodadas na primeira fase. Os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado vão para a semifinal do Campeonato Mineiro.

A semifinal e a final do torneio estadual de Minas Gerais são jogados em dois confrontos, ida e volta. Enquanto isso, os times que terminaram entre a 5º até a 8ª melhor campanha disputam o Troféu Inconfidência.

Quem vai apitar o clássico mineiro de hoje?

O árbitro do jogo do Galo e Coelho hoje vai ser Vinicius Gomes do Amaral.

Os assistentes determinados pela Federação Mineira de Futebol foram Felipe Alan e Magno Arantes. O quarto árbitro será José Alfredo Filho.

O inspetor da partida vai ser Juliano Lopes. Toda a escala de arbitragem é definida pela Federação.

Com a presença do VAR no clássico, Marco Aurélio Augusto será o responsável, com os assistentes Frederico Soares e Márcio Eustáquio.

Sétima rodada do Campeonato Mineiro

A sétima rodada do Campeonato Mineiro apresenta outros embates neste fim de semana, além do jogo do Galo e Coelho hoje.

Quinta-feira, 23/02:

Caldense 0 x 2 Cruzeiro

Sábado, 25/02:

Democrata SL x Athletic Club - 16h (Horário de Brasília)

Atlético MG x América MG - 16h30 (Horário de Brasília)

Patrocinense x Democrata GV - 18h (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Ipatinga x Pouso Alegre - 16h (Horário de Brasília)

Tombense x Villa Nova - 19h (Horário de Brasília)

