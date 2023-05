Quem vai transmitir jogo do Galo hoje na Libertadores - 03/05

Em busca da sua primeira vitória na Libertadores, o Atlético Mineiro enfrenta o Alianza Lima nesta quarta-feira, 03 de maio, às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo do Galo hoje é válido pela terceira rodada do grupo G na Libertadores.

O Galo é o último sem pontos marcados até aqui. O Alianza, adversário nesta quarta, é o líder com quatro pontos.

Globo vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Galo hoje na Libertadores ao vivo. O duelo contra o Alianza Lima tem início às 21h30, e vai passar só para MG e a cidade de Caruaru, PE. O canal pago ESPN também exibe a partida.

Com narração de Rogério Corrêa e os comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes, a emissora transmite o jogo da Libertadores na TV aberta ao vivo e de graça.

Também dá para assistir na ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Dá para assistir em qualquer estado do Brasil.

Como assistir Atlético MG online na Libertadores

Além de acompanhar o jogo do Galo hoje na TV dá para assistir também no Star Plus e GloboPlay. Ambas as opções estão disponíveis como plataformas de streaming.

Quem mora no estado de Minas Gerais pode acompanhar a partida na programação da Globo de graça, sem precisar ser assinante. No Star+, streaming da ESPN, é preciso ser assinante.

Ambos os produtos podem ser acessados no computador, tablet, smartv e celular.

Escalações de Atlético MG x Alianza Lima

Após a vitória contra o Athletico no fim de semana pelo Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet está confiante para o jogo desta quarta-feira. No entanto, Guilherme Arana, Allan, Igor Rabello, Allan Kardec e Pedrinho são baixas. Paulinho e Mariano estão suspensos.

Do lado do Alianza, nenhum jogador cumpre suspensão ou está fora por lesão.

Atlético MG: Everson; Edenilson, Bruno Fuchs, Jemerson, Rubens; Otávio, Igor Gomes, Zaracho, Hyoran; Pavón e Hulk.

Alianza Lima: Angelo Campos; Gino Peruzzi, Zambrano, Ricardo Lagos, Pablo Míguez; Josepmir Ballón, Andrés Andrade, Bryan Reyna; Cantillo, Aldair Rodríguez e Pablo Sabbag.

Maiores campeões da Libertadores: quais são os melhores da América?

Grupo do Atlético na Libertadores

O Atlético Mineiro está no grupo B ao lado do Athletico Paranaense, Alianza Lima e Libertad. Eles disputarão seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um.

Serão dois turnos onde jogam entre si, uma dentro de casa e a outra fora. Os dois primeiros na classificação avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai para os playoffs da Sul-Americana.

O Galo ainda não venceu na competição, com duas derrotas. O jogo desta quarta-feira é a oportunidade perfeita para conquistar os primeiros pontos.

GRUPO B - Libertadores 2023

1 Alianza Lima - 4 pontos

2 Athletico PR - 4 pontos

3 Libertad - 3 pontos

4 Atlético MG - 0 pontos

Arbitragem

O árbitro Andrés Matonte vai apitar o jogo do Galo hoje na Libertadores contra o Alianza Lima. Os assistentes determinados pela escala da Conmebol foram Martín Soppi e Andrés Nievas.

No VAR, Andrés Cunha é o árbitro responsável por observar todos os lances envolvendo a possibilidade de pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

⚽ Segue a busca pela #GloriaEterna! A tabela e onde ver na TV os jogos pela terceira rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores. 🏆 @AmstelBrasil #AmstelBR #CervejaOficial pic.twitter.com/TswTB9MNKg — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 1, 2023

Leia também: Pelas oitavas, quem o Flamengo pega na Copa do Brasil 2023?