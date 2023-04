Globo vai transmitir jogo do Sport x Petrolina hoje? Como assistir

O Sport faz as honras da casa para receber o Petrolina na noite desta sexta-feira, 7 de abril, na semifinal do Campeonato Pernambucano 2023. O início do jogo do Sport vai ser às 16h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

O Sport se classificou direto para a semifinal, enquanto o Petrolina ganhou do Santa Cruz nos pênaltis pela segunda fase do Pernambucano.

Globo vai transmitir o jogo do Sport hoje

A Globo de Pernambuco transmite na TV aberta o jogo do Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano nesta sexta-feira. O duelo também vai passar no pay-per-view Nosso Futebol e streaming DAZN.

Com início às 16h30, horário de Brasília, a decisão será transmitida para todo o estado de Pernambuco pela Globo no canal aberto. Quem mora no estado pode ver a retransmissão no GloboPlay ou GE de graça.

Também dá para torcer pelo canal Nosso Futebol, entre as operadoras Sky, Claro ou DirecTV GO, ou o aplicativo de streaming DAZN para quem é assinante.

O que acontece em caso de empate?

Se a partida entre Sport e Petrolina terminar empatada nesta sexta-feira, o regulamento da Federação Pernambucana de Futebol prevê a decisão em pênaltis para decidir quem avança para a final.

Não tem prorrogação na disputa, ou seja, ao fim do segundo tempo os jogadores já se preparam para as penalidades enquanto são definidos os jogadores que vão bater os pênaltis. Não existe ordem para bater os pênaltis, são aleatórias.

Inglaterra derrota Brasil e leva Finalíssima de 2023

Escalações de Sport x Petrolina

As escalações de Sport e Petrolina deverão seguir a seguinte formação:

Sport: Renan; Eduardo, Sabino, Chico, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho, Edinho; Luciano Juba e Vagner Love.

Petrolina: Alan; Heverton, Mailson, Igor Tavares, Raykar; Kiko, Vinicinho, Eduardo; Acauã, Emerson Galego e Everton Felipe.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Sport contra o Petrolina vai ser o árbitro Diego Fernando Silva de Lima. Os auxiliares escalados foram Burno Cesar Chaves Vieira e Fernando Antonio da Silva Junior.

A escala de arbitragem foi definida pela Federação Pernambucana de Futebol. Para a função de quarto árbitro, Michelangelo Martins de Almeida Junior foi escolhido.

Adversário da final do Pernambucano

Enquanto Sport e Petrolina disputam a semifinal de um lado, Retrô e Salgueiro jogam do outro lado pela oportunidade de brigarem pelo troféu do Campeonato Pernambucano 2023.

Com uma campanha impecável dentro de campo, o Retrô garantiu a segunda posição da primeira fase com 27 pontos, somados em oito vitórias, três empates e só uma derrota. O time avançou direto para a semifinal com esse resultado.

Já o Salgueiro ficou em sexto lugar com 16 pontos conquistados em quatro vitórias, quatro derrotas e também quatro empates na primeira fase. Depois, venceu o Náutico na segunda fase pelos pênaltis em 14 a 13.

