Inglaterra derrota Brasil e leva Finalíssima de 2023

Seleções femininas de Brasil e Inglaterra disputaram a Finalíssima nesta quinta-feira, 06 de abril, no Estádio Wembley, na Inglaterra

A Inglaterra é a grande campeã da Finalíssima Feminina! Com o Estádio Wembley lotado, as inglesas venceram a Seleção Brasileira nos pênaltis por 4 x 2 (1x1 no tempo normal) nesta quinta-feira, 06 de abril, e faturaram a taça da primeira edição da Finalíssima. Confira como foi a partida e os gols.

O time da Inglaterra feminino, sob o comando de Sarina Wiegman, foi para campo com: Earps; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo e Hemp.

Esta é apenas a primeira edição da Finalíssima no futebol feminino. O torneio é uma parceria da UEFA com a Conmebol para reunir as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa em partida única.

Resultado do jogo do Brasil feminino hoje

Não foi dessa vez para a Seleção Brasileira de Pia Sundhage. A equipe canarinho, entretanto, jogou bem nos dois tempos da Finalíssima. Na primeira etapa as inglesas até começaram melhor, mostrando o lado ofensivo com Lucy Bronze e Alessia Russo, obrigando a goleira Lelê a trabalhar.

O Brasil tinha dificuldade para entrar no campo adversário, respondendo apenas aos 18 minutos com chance de Geyse. Melhor na etapa, as inglesas conseguiram abrir o placar aos 23 minutos com Ellia Toone.

Assista ao gol:

Gol da Inglaterra... Em jogadaça, Toone abre o placar para as inglesas 😓 #FinalissimaNoSBT pic.twitter.com/DgkAMSEzhY — SBT Sports (@sbt_sports) April 6, 2023



Até o finalzinho do primeiro tempo as inglesas foram melhores em campo. Aos 28, Lauren James acertou o gol do Brasil, mas a bandeirinha marcou o impedimento. A parte final foi só da Inglaterra, mas sem novas marcações que mexessem no placar.

No segundo tempo a Seleção Brasileira apareceu mais. A pressão da equipe sul-americana foi bastante efetiva, deixando as inglesas sem espaços para jogar. Só deu Brasil praticamente, a única chance das europeias foram aos 21 minutos com Stanway, para defesa de Lelê.

Foi então que, aos 47 minutos, Andressa Alves acertou em cheio as redes da goleira Earps para deixar tudo igual na final feminina.

Confira o gol.

EU TO MALUCO!!!!!! EU TO PIA SUNDHAGEZADO!!!! No finalzinho, garantimos o empate! ISSO É FINALÍSSIMA! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 #FinalissimaNoSBT pic.twitter.com/QlVDeu6Qon — SBT Sports (@sbt_sports) April 6, 2023



Como manda o regulamento, a disputa de pênaltis entrou em cena para definir a campeã da Finalíssima.

Pênaltis na Finalíssima

Primeiro pênalti da Inglaterra foi cobrado pela meia Stanway. A jogadora bateu no canto, sem chances para a goleira Lelê. Para as brasileiras Adriana cobrou e acertou, mesmo depois da goleira Earps espalmar, 1 a 1.

Toone cobrou o segundo das inglesas, mas Lelê defendeu. Para deixar as disputas com emoção, Tamires cobrou mas a goleira inglesa Earps defendeu. 1 a 1 no placar.

Daly acertou em cheio as redes de Lelê no terceiro pênalti. Rafaelle, no entanto, viu a goleira inglesa defender novamente a cobrança. 2 a 1.

Greenwood marcou na quarta cobrança, mas Kerolin também converteu. 3 a 2. Para fechar o placar, Chloe Kelly acertou e marcou 4 a 2 para fechar o placar e dar o título para a Inglaterra.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Brasileira entra em campo na segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá pela primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo Feminina da FIFA. O local da partida será o Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.

O Brasil está no grupo F na Copa do Mundo ao lado de França, Jamaica e Panamá. Serão três rodadas em pontos corridos onde os dois primeiros vão para as oitavas de final.

