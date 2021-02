Granada x Barcelona: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (03/02)

Pelas quartas de final da Copa do Rei, as equipes do Granada e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 17h, no Estádio Nuevo Los Cármenes. Em partida única, quem vencer o confronto garante vaga na semifinal da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Granada x Barcelona: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Granada x Barcelona

Ao time do Granada, o jogador Yangel Herrera testou positivo para covid-19, permanecendo isolado em casa longe dos demais funcionários e atletas. Este é o primeiro caso positivo no plantel.

Possível Granada: Silva; Duarte, Foulquier, Neva, Vallejo; Montoro, Soro; Kenedy, Machis, Vico; Suárez.

A boa notícia ao torcedor do Barcelona é que Dest está recuperado e pode voltar ao elenco principal. Já Gerard Piqué, Philippe Coutinho e Ansu Fati continuam fora.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Dest, Araújo, Alba; De Jong, Pjanic; Dembele, Pedri, Messi, Griezmann.

Confira os jogos das quartas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas quartas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alméria 0 x 1 Sevilla

Levante x Villarreal – 15h

Betis x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Ao time do Granada em 8º lugar, o objetivo principal da equipe é garantir vaga em competições internacionais para a próxima temporada, ou seja, terminar o ano nas primeiras posições. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu também oito.

Em segundo lugar no Campeonato Espanhol está o Barcelona com quarenta pontos, empatado com o Real Madrid. Lutando para alcançar o Atlético de Madrid na liderança, o time de Lionel Messi apresenta dificuldades para se igualar principalmente pelo bom desempenho do rival em campo. Por fim, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.