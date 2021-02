Hertha Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao jogo de hoje (05/02)

Abrindo a 20ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira (05), Hertha Berlin e Bayern de Munique se enfrentam às 16h, no Estádio Olímpico de Berlim. Enquanto uma equipe tem a chance de aumentar a vantagem na liderança, a outra precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Hertha Berlin x Bayern de Munique: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball às 16h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Hertha Berlin x Bayern de Munique

A equipe anfitriã está sem Javairô Dilrosun, Dedryck Boyata, Córdoba e Marvin Plattenhart. Entretanto, o Hertha tem disponível em seu plantel Sami Khedira e Nemanja Radonjić, novas contratações.

Possível Hertha Berlin: Jarstein; Klünter, Stark, Torunarigha, Mittelstädt; Ascacibar, Tousart; Lukebakio, Guendouzi, Cunha; Piatek.

Com o Mundial de Clubes pela frente, é provável que o treinador Flick escolha poupar os principais jogadores do elenco. Javi Martínez e Leon Goretzka estão indisponíveis por testarem positivo para covid-19. Além disso, o goleiro Alexander Nübel e Tanguy Nianzou também são desfalques.

Possível Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela vigésima rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Augsburg x Wolfsburg – Sábado – 11h30

Freiburg x Borussia Dortmund – Sábado – 11h30

Schalke 04 x RB Leipzig – Sábado – 11h30

Bayer Leverkusen x Stuttgart – Sábado – 11h30

Mainz x Union Berlin – Sábado – 11h30

Borussia Monchengladbach x Colônia – Sábado – 14h30

Hoffenheim x Eintracht Frankfurt – Domingo – 11h30

Arminia x Werder Bremen – Domingo – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Hertha Berlin aparece em 15º lugar com dezessete pontos. Dessa maneira, se garantir os três pontos, a equipe da capital alemã pula uma posição e consegue se afastar da zona de rebaixamento. Entretanto, precisa torcer também por tropeços de seus adversários de tabela. Ao todo, possui quatro vitórias, cinco empates e dez derrotas.

Enquanto isso, o Bayern está em primeiro lugar com quarenta e cinco pontos no Campeonato Alemão. Com sete pontos de vantagem sob o vice-líder, o RB Leipzig, a equipe bávara tem a chance de aumentar ainda mais a diferença e ocupar com folga o topo. Por fim, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.