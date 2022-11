Por que Richarlison é chamado de pombo? Origem do apelido

As buscas por Richarlison dispararam após o camisa 9 marcar dois gols contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo do Catar. Em magnífico voleio, o atacante fez história ao dar a vitória para os brasileiros e assim conquistar espaço no carinho do público. É por isso que o torcedor quer saber por que o craque é chamado de pombo.

Por que Richarlison é chamado de pombo?

Richarlison, o camisa 9 da seleção brasileira, ganhou o apelido de Pombo após comemorar seus gols com dancinhas imitando a ave. Quando ainda era jogador do Everton da Inglaterra, em 2018, o brasileiro publicou um vídeo nas redes sociais onde dançava a música "Dança do Pombo", de MC Faíscas e os Perseguidores.

O vídeo era uma brincadeira, mas viralizou entre as torcidas e desde então Richarlison faz a dança para comemorar os seus gols - e de quebra passou a carregar o apelido "Pombo".

Assista ao vídeo e a dança do craque.

Confira a música do Pombo que deu origem ao apelido:

Na estreia da seleção brasileira no Catar, o jogador foi a estrela em campo e levou a torcida brasileira ao delírio. Prova disso são são as milhares de publicações nas redes sociais em homenagem ao "pombo". Veja também os melhores momentos do jogo do Brasil.

De onde é Richarlison?

Nascido em Nova Venécia, Espírito Santo, o atacante nato e apaixonado por futebol decidiu se aventurar nas categorias de base do Real Noroeste, equipe capixaba. Mais tarde, o garoto Richarlison deixou a sua terra natal parai integrar as categorias de base do América Mineiro, em Belo Horizonte, em 2013.

Não demorou para que o rapazpombo chamasse a atenção do time profissional. Em 2015, ele ganhou uma oportunidade no time titular, onde anotou 41 partidas e nove gols, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

O sucesso foi tanto que o atacante chamou a atenção de outros clubes. No ano seguinte, Richarlison transferiu-se para o Fluminense, onde também escreveu o seu nome na história.

Em 2017, foi vendido para o Watford onde permaneceu por um ano marcando 41 jogos e cinco gols. Era de se esperar que o jogador se sentisse em casa e se adaptasse entre os clubes. Na Inglaterra, fez sucesso. Em 2018, Pombo foi para o Everton onde ficou até 2022, quando a sua venda para o Tottenham foi concretizada.

Hoje, pelos Spurs, contabiliza 15 partidas e dois gols marcados, segundo o Transfermarkt.

Richarlison na Seleção Brasileira

Além da história no futebol entre clubes, o craque e camisa 9 da Seleção Brasileira também está escrevendo o seu capítulo próprio na Seleção Brasileira.

O atleta disputou partidas entre a categoria sub 20 da equipe canarinho, mas somente em 2018 foi convocado para a equipe titular, sob o comando de Tite. Em 2021, ele participou da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, vencedora da medalha de ouro no futebol.

Desde que foi convocado pela primeira vez, o jogador contabiliza 39 partidas e 19 gols marcados, segundo dados do portal Transfermarkt.

Leia também:

Canarinho pistola? Veja o mascote da Seleção Brasileira 2022?

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 será na segunda, dia 28

Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar