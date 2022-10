Hoffenheim x Werder Bremen: onde assistir jogo da Bundesliga hoje (07/10)

Pela nona rodada do Campeonato Alemão, saiba onde vai passar o jogo do Hoffenheim e Werder Bremen hoje

Com a possibilidade de liderança aos anfitriões da partida, as equipes de Hoffenheim x Werder Bremen se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 15h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Alemão, na Rhein-Neckar-Arena. Para quem gosta de do futebol alemão, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Se vencer a partida desta sexta e descontar a diferença de quatro gols com o líder, o Hoffenheim assume a liderança provisoriamente.

Onde assistir Hoffenheim x Werder Bremen hoje de graça

O jogo do Hoffenheim x Werder Bremen hoje tem transmissão do OneFootball, a partir das três e meia da tarde (Horário de Brasília), de graça para todo o Brasil.

É isso mesmo o que você leu torcedor, dá para assistir o jogo do futebol alemão nesta sexta-feira de graça! Isso porque a plataforma do OneFootball transmite com imagens todos os jogos da Bundesliga.

Para ter acesso, você pode acessar o site www.onefootball.com, procurar pelo Campeonato Alemão, encontrar o jogo de hoje e pronto, tem a opção de assistir ao vivo e sem pagar nada por isso. Se preferir, pode baixar o aplicativo no seu celular, Android ou iOS, acompanhar pelo navegador ou pelo tablet.

Não é preciso se inscrever para ter acesso aos jogos.

Últimos jogos do Hoffenheim x Werder Bremen:

Hoffenheim 4 x 0 Werder Bremen

Werder Bremen 1 x 1 Hoffenheim

Werder Bremen 0 x 3 Hoffenheim

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Sem perder por três rodadas na Bundesliga, o Hoffenheim entra em campo nesta sexta-feira com o objetivo principal de garantir a vitória para assumir provisoriamente a liderança. Isso porque, se marcar os três pontos, empata com o Union Berlin, atual líder. Porém, terá de descontar a diferença no saldo de gols para ultrapassá-lo. Em quinto lugar com 14 pontos, tem quatro vitórias, duas derrotas e dois empates.

Já o Werder Bremen permanece na oitava posição com 12 pontos, conquistados em três vitórias, três empates e dois jogos perdidos na temporada do Campeonato Alemão. Terá de driblar uma forte equipe fora de casa nesta sexta, mas o grupo verde vem embalado por duas rodadas sem perder, o que facilita o confronto.

Prováveis escalações do Hoffenheim x Werder Bremen

Aos anfitriões, apenas Bebou e Bicakcic, ambos lesionados, são desfalques para a partida desta sexta-feira no Campeonato Alemão.

Escalação do Hoffenheim: Baumann; Kabak, Vogt, Nsoki; Kaderabek, Promel, Geiger, Angelino; Baumgartner, Kramaric e Dabbur.

Do outro lado, os visitantes ainda não podem contar com Mbom, enquanto Salifou é dúvida.

Escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Grob, Bittencourt, Jung; Füllkrug e Ducksch.

Jogos da rodada no Campeonato Alemão

A nona rodada do Campeonato Alemão tem início nesta sexta-feira, 7 de outubro. Com nove partidas, a rodada traz o duelo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, favorito dos torcedores.

O destaque também vai para o jogo entre Bayer Leverkusen e Schalke 04, duas grandes equipes na luta por uma vaga na parte de cima da tabela, assim como Mainz e RB Leipzig.

Saiba quais são os jogos e os horários.

Hoffenheim x Werder Bremen – 15h30

Sábado (08/10):

Bochum x Eintracht Frankfurt – 10h30

Bayer Leverkusen x Schalke 04 – 10h30

Augsburg x Wolfsburg – 10h30

Mainz x RB Leipzig – 10h30

Borussia Dortmund x Bayern de Munique – 13h30

Domingo (09/10):

Borussia Monchengladbach x Colônia – 10h30

Hertha Berlin x Freiburg – 12h30

Stuttgart x Union Berlin – 14h30

