Hoje: onde assistir jogo do Goiás x Universitario na Sul-Americana – 23/05

O Goiás recebe o Universitario nesta terça-feira, 23 de maio, pela quarta rodada do grupo G na Copa Sul-Americana de futebol. O Estádio Serrinha, em Goiânia, será o palco do jogo do Goiás hoje, às 19h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

O Esmeraldino busca os três pontos nesta terça para se manter vivo na briga pela classificação. O Universitario é o atual líder do grupo com vantagem de dois pontos.

Onde vai passar jogo do Goiás hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Goiás hoje no canal ESPN e no serviço de streaming Star Plus em qualquer lugar do Brasil nesta terça-feira.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, a emissora só pode ser assistida por assinantes. Quem é cliente pode sintonizar entre todos os estados do país.

Outra opção é o Star Plus, serviço de streaming para assinantes. Acompanhe a retransmissão com imagens do canal na plataforma pelo computador, tablet, celular ou smartv.

Data: 23 de maio de 2023

Local: Estádio Serrinha (GO)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Goiás hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Goiás x Universitario

O jogo desta terça-feira, entre Goiás e Univeristario, é importante para os dois lados na Sul-Americana. Sem novos desfalques no plantel, ambos os treinadores vão escalar os titulares no embate.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Goiás: Tadeu; Sander, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo; Willian, Zé Ricardo, Diego; Palacios, Matheus Peixoto e Diego Gonçalves.

Universitario: José Carvallo; Riveros, Corzo, Di Benedetto; Polo, Pérez, Ureña, Luis Cabanillas Jesús; Calcaterra, Herrera e Valera.

Qual é o grupo do Goiás na Sul-Americana?

O Goiás está no grupo G com o Universitario, Santa Fe e Gimnasia na Copa Sul-Americana de futebol. Com sete pontos, o Universitario é o líder da chave com vantagem de dois pontos.

O time brasileiro ocupa a vice-liderança cm cinco pontos. Já o Santa Fe vem em terceiro e o Gimnasia em quarto, sem pontuação marcada após três rodadas. O resultado da semana pode alterar a classificação do grupo.

Diferente da Libertadores, apenas o primeiro colocado do grupo avança para as oitavas de final. O segundo lugar disputará a segunda fase com os terceiros lugares da Libertadores. Os confrontos serão definidos por novo sorteio da Conmebol.

GRUPO G – SUL AMERICANA

1 Universitario – 7 pontos

2 Goiás – 5 pontos

3 Santa Fe – 4 pontos

4 Gimnasia – 0 pontos

