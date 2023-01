Confira como assistir o jogo do Sport hoje. Foto: Reprodução Rafael Bandeira/ Sport Club do Recife

Maguary x jogo do Sport hoje: transmissão do Campeonato Pernambucano - 11/01/2023

Maguary x jogo do Sport hoje: transmissão do Campeonato Pernambucano – 11/01/2023

Com transmissão exclusiva da DAZN, o jogo do Sport hoje vai ser contra o Maguary pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira, o embate vai começar às 21h (Horário de Brasília) direto do Estádio Arthur Tavares Melo, em Bonito. Descubra todos os detalhes da transmissão do jogo.

Leia: Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online

Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje vai passar no DAZN a partir das 21h (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos de transmissão com exclusividade no streaming, a plataforma DAZN é quem exibe a partida entre Maguary e Sport nesta quarta-feira ao vivo.

O produto está disponível no site (www.dazn.com) pelo valor de R$ 19,90 na mensalidade, além do aplicativo.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão com a bola rolando vai começar às 20h, horário local.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Arthur Tavares Melo, em Bonito

TV: Sem transmissão

LiveStream: DAZN

+ Tabela de jogos e onde assistir o Campeonato Baiano 2023

Maguary x Sport

O time do Maguary não é o favorito no duelo desta quarta-feira, mas pode surpreender durante a temporada do torneio estadual de Pernambuco. No ano passado o elenco não disputou, já que conseguiu o acesso e está de volta para a competição hoje.

De acordo com o GOAL, a escalação do Maguary vai ser:Wadson, Rafael Peixoto, Mateus Henrique, Feliphe Gabriel, Paulo Victor, Memo, Ricardo Silva, Bruce, Alan Pinheiro, Rafinha e João Gomes.

Do outro lado, o Sport não conseguiu a vaga de acesso para a elite do Brasileirão no fim da temporada passada e por isso vai jogar mais um ano a Série B. Agora, neste começo de ano de futebol, o Sport chega como o favorito para conquistar mais um título do estadual. No ano passado caiu nas quartas para o Salgueiro.

Escalação do Sport, segundo o portal GOAL: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo; Labandeira, Juba e Wanderson; Gabriel Santos (Kayke).

Segunda rodada do Campeonato Pernambucano

Além do jogo do Sport hoje, a segunda rodada do Campeonato Pernambucano vai ser iniciada nesta quarta-feira com quatro duelos na temporada.

Confira quais são eles e os horários.

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Petrolina x Salgueiro - 18h

Náutico x Caruaru City - 19h

Porto x Central - 20h

Maguary x Sport - 21h

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Belo Jardim x Retrô - 15h

Santa Cruz x Afogados - 20h

Você também vai gostar de ler:

Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha 2023 e quando será a segunda fase