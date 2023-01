Contratações do São Paulo para 2023: veja os reforços até agora

Depois de uma temporada razoável sob o comando de Rogério Ceni, o São Paulo se prepara para buscar títulos entre as quatro competições que vai disputar em 2023. Para entrar em campo com todo o gás necessário, o clube traz reforços para melhorar o elenco e consequentemente tornar-se mais forte.

O São Paulo trabalha em uma reformulação no seu elenco para a nova temporada que se aproxima. Além de apresentar reforços, o clube também dispensou jogadores. Veja os nomes:

Quais são as contratações do São Paulo para 2023

Até o início da temporada, o Tricolor já anunciou quatro reforços para 2023: Pedrinho, Marcos Paulo, Wellington Rato e o goleiro Rafael. Na contramão, foram dispensados Nikão, Reinaldo e Miranda.

Wellington Rato foi destaque no Atlético Goianiense no ano passado durante o Brasileirão, com 8 gols. O meia assinou contrato por três anos.

Já o atacante Pedrinho veio do Lokomotiv, da Rússia, por empréstimo. Ele chegou a jogar no América no início de 2022 após ser emprestado pelo Bragantino. No fim do ano, entretanto, foi vendido ao time da Rússia e agora retorna para o Brasil.

O goleiro Rafael veio do Atlético MG, boa pedida já que o São Paulo tem problemas com guarda-redes. Por fim, Marcos Paulo foi anunciado também pela diretoria tricolor. O atacante vem por empréstimo, do Atlético de Madrid, e vai ficar até o fim deste ano.

Marcos Paulo (Ex-jogador do Fluminense e Atlético de Madrid)

Rafael (Ex-goleiro do Atlético MG)

Pedrinho (Ex-jogador do Lokomotiv, da Rússia)

Wellington Rato (Ex-jogador do Atlético GO)

Elenco completo para 2023

Com as novas peças, o elenco do São Paulo parece ganhar uma nova cara cada vez mais. Sob o comando de Rogério Ceni, ídolo do tricolor, o clube busca as melhores soluções para estrear na temporada.

No gol, o São Paulo terá quatro opções. Na defesa, grande problema do elenco e principal reclamação do torcedores, poucas contratações, mas peças que já foram utilizadas e bem sucedidas.

Confira o elenco do São Paulo em 2023.

GOLEIROS:

Rafael, Felipe Alves, Jandrei e Young

LATERAIS:

Orejuela, Igor Vinícius, João Moreira, Rafinha, Patryck e Welington

ZAGUEIROS:

Arboleda, Diego Costa, Beraldo, Nahuel Ferraresi e Walce

VOLANTES:

Gabriel Neves, Luan e Pablo Maia

MEIAS:

Liziero, Galoppo, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Rodriguinho e André Anderson

PONTAS:

Marcos Paulo, Pedrinho, Álisson, Wellington Rato e Caio Matheus

ATACANTES:

Calleri, Luciano, Juan

Estreia do Tricolor Paulista na temporada

O primeiro jogo do São Paulo em 2023 vai ser no domingo, 15 de janeiro de 2023, contra o Ituano pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi, às 18h30 (Horário de Brasília).

Entre pontos corridos, dezesseis equipes disputam o Campeonato Paulista na primeira fase. Divididas em quatro grupos de quatro, os dois melhores avançam para as quartas de final.

As quartas de final são realizadas em jogo único, ou seja, no sistema de mata-mata. Quem vencer segue para a semifinal e quem perder está eliminado. Apenas a final será jogada em ida e volta.

PRIMEIRA RODADA DO CAMP. PAULISTA:

São Paulo x Ituano

Dia: Domingo, 15/01

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: TNT e HBO Max

Quais competições o time vai jogar em 2023?

O São Paulo vai jogar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro na nova temporada do futebol brasileiro.

O primeiro compromisso do tricolor vai ser o Campeonato Paulista, o estadual realizado entre janeiro, fevereiro, março e abril. Em 2021, o elenco conquistou o título ao derrotar o Palmeiras sob o comando de Hernán Crespo. No ano passado, entretanto, perdeu para o alviverde.

Depois, o São Paulo vai estrear na primeira divisão do Brasileirão em 15 de abril de 2023. Na temporada passada, o clube terminou em 9º lugar com 54 pontos, com 13 vitórias, 15 empates e dez derrotas.

Mais tarde, o grupo vai estrear na terceira fase da Copa do Brasil, a competição mais democrática do futebol brasileiro.

Sem Libertadores, o Tricolor vai ter a Sul-Americana para disputar. Após o sorteio da Conmebol, o elenco paulista vai descobrir qual será o seu grupo na competição.

LEIA TAMBÉM:

Contratações do Grêmio para 2023

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023