Horário convocação da Seleção Brasileira da Copa 2022 e como assistir

O técnico Tite vai anunciar nesta segunda-feira, 07 de novembro, a lista de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A equipe canarinho estreia contra a Sérvia pelo grupo G da competição, ao lado da Suíça e Camarões. Saiba qual é o horário convocação Seleção Brasileira para a Copa 2022 e como assistir ao vivo.

Quem serão os jogadores convocados para o Mundial da FIFA? Neymar estará na lista? Vini Junior vai aparecer no time titular? Confira quais atletas podem pintar na lista do técnico Tite.

Que horas será a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa começa às 13h (Horário de Brasília) nesta segunda-feira, 07 de novembro, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro.

Com a presença da comissão técnica, o técnico Tite vai anunciar os vinte e seis jogadores que irão disputar a Copa do Mundo do Catar. Depois da leitura, vai participar da coletiva de imprensa na sede da entidade.

O torcedor pode assistir a convocação na Globo e Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, além das redes da CBF TV.

A emissora está disponível somente para assinantes da TV paga. Mas quem não é assinante pode assistir no canal da CBF TV no Youtube, Facebook ou no próprio site da CBF através do aplicativo para celular, tablet, computador ou na smartv, se o aparelho for compatível com o Youtube.

Quais serão os 26 nomes de Tite na convocação da Copa do Mundo?

A lista com os 26 nomes de Tite ainda é um mistério. Porém, dá para imaginar o que vem por aí depois de amistosos da Seleção Brasileira, assim como as Eliminatórias da América do Sul.

Um nome que devemos esperar com toda certeza é Neymar, atacante do PSG. O jogador deve vestir a camisa 10 da Seleção em novembro e dezembro, pronto para comandar o ataque da Canarinho. Ao lado dele Vinícius Junior é outro favorito a pintar na convocação. Vini foi o grande responsável pelo título da Champions para o Real Madrid na última temporada. Na final contra o Liverpool, o brasileiro marcou o gol da vitória aos 14 minutos no segundo tempo, sob o placar de 1 x 0.

Começando com a defesa, Militão, do Real Madrid, Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do PSG, e Danilo, da Juventus, devem pintar na lista do professor.

No meio de campo, é provável que Tite chame Casemiro, do Manchester United. Já Everton Ribeiro, do Flamengo, pode ser uma grande surpresa na lista.

Fica a dúvida para o ataque. Além de Neymar e Vini, os atletas Raphinha, do Barcelona, Gabigol, do Flamengo, também são cogitados para a equipe principal da Copa do Mundo.

Neymar vai jogar na Copa deste ano?

Ao que tudo indica, Neymar vai sim jogar a Copa do Catar em novembro e dezembro deste ano.

O atacante do Paris Saint-Germain é titular absoluto da equipe de Tite e, por isso, deve ser convocado para o Mundial. Neymar é o elo principal do ataque brasileiro e, por isso, deve ser chamado para jogar a Copa, aquela que pode ser a sua última dentro dos gramados.

Não há como negar que, sem Neymar, a equipe não é a mesma. Seria uma grande surpresa se o atacante de 30 anos não fosse chamado por Tite.

Vestindo a camisa amarela, Neymar acumula 121 partidas disputadas com a Seleção com 75 gols marcados, segundo dados do portal O Gol. Em 2014, no Rio de Janeiro, ganhou a medalha de ouro nas Olímpiadas com a equipe brasileira. Já em 2013, um ano antes, faturou a Copa das Confederações.

Quem vai ser o goleiro da Seleção na Copa?

O goleiro Alisson, do Liverpool, deve ser o titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. O profissional é titular absoluto na equipe de Tite e, por isso, também deve ser chamado para representar o elenco canarinho.

Em 2018, Alisson foi o principal guarda-redes da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil foi eliminado para a Bélgica nas quartas de final, mas Alisson Becker foi muito bem com a sua missão de guardar as redes.

Com 30 anos, o goleiro contabiliza 57 jogos disputados, de acordo com o portal O Gol.

Outros goleiros que também devem ser chamados são Weverton, do Palmeiras, Ederson, do Manchester City. A dúvida fica com Santos, do Flamengo.

Vini Junior na Copa?

Neymar? Antony? Raphinha? Nada disso, a sensação do futebol brasileiro neste momento é Vinícius Junior. Com apenas 22 anos, o brasileiro comanda o ataque do Real Madrid ao lado de Benzema.

Na final da Liga dos Campeões em 28 de maio de 2022, no Stade de France, Real Madrid e Liverpool disputaram o título da temporada. Vini, aos 14 minutos do segundo tempo, abriu o placar na decisão. Porém, ele não esperava que aquele fosse o gol do título, o décimo quarto na história do clube.

Vini começou nas categorias de base do Flamengo, onde logo conseguiu o seu espaço no elenco titular. Em 2018, chegou a disputar 32 partidas com dez gols, segundo o portal O Gol. No mesmo ano, foi comprado pelo Real Madrid.

Torcedores, críticos e jornalistas desacreditaram de Vini Júnior, botando em dúvida o potencial do garoto. Hoje, Vini é um dos mais bem sucedidos jogadores no futebol. Com a camisa Canarinho, contabiliza 16 jogos e um gol marcado, de acordo com o portal O Gol.

Por isso, Vinícius Junior deve pintar na lista de convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar está agendada para quinta-feira, 24 de novembro. O elenco brasileiro vai jogar contra a Sérvia, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, em Lusail.

O Brasil integra o grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. Se vencer o jogo, poderá enfrentar nas oitavas de final Portugal, Uruguai, Gana ou até mesmo a Coréia do Sul.

Saiba qual é o calendário do Brasil na fase de grupos.

PRIMEIRA RODADA

Brasil x Sérvia

Quinta-feira, 24 de novembro às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Nacional de Lusail, Lusail, no Catar.

SEGUNDA RODADA

Brasil x Suíça

Segunda-feira, 28 de novembro às 13h (Horário de Brasília)

Estádio 974, em Doha, no Catar.

TERCEIRA RODADA

Camarões x Brasil

Sexta-feira, 2 de dezembro às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Nacional de Lusail, em Lusail, no Catar.

