Saiba como assistir a final do Paulistão 2023 e o horário. Foto: Reprodução Fernanda Luz Agência Paulistão / Cesar Greco Palmeiras

Confronto da final do Campeonato Paulista será disputado neste domingo, 02 de abril, na Arena Diadema

Horário da final do Paulistão 2023 e onde assistir Água Santa x Palmeiras

Horário da final do Paulistão 2023 e onde assistir Água Santa x Palmeiras

Pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2023, as equipes de Água Santa e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 2 de abril, na Arena Barueri, na cidade de Barueri. Onde assistir e o horário da final do Paulistão

Que horas começa o jogo da Paulistão 2023?

O horário da final do Paulistão será 16h, quatro da tarde, horário de Brasília, neste domingo, 02 de abril de 2022, diretamente de Barueri, em São Paulo.

Como a casa do Netuno, a Arena Inamar, não tem a capacidade necessária para receber a final do Paulistão, o clube optou por escolher a Arena Barueri para realizar a primeira partida da final. O espaço tem capacidade para 31 mil torcedores.

O jogo de volta entre Palmeiras e Água Santa, na final do Campeonato Paulista, está marcado para o próximo domingo, 09 de abril, às 16h, horário de Brasília.

VEJA: Quantos Brasileirões o Palmeiras tem?

Qual canal vai passar Água Santa x Palmeiras hoje ao vivo?

O jogo do Água Santa e Palmeiras será transmitido hoje na Record e Premiere ao vivo. A final do Campeonato Paulista vai passar na TV aberta e também no canal pago.

Na televisão aberta a Record fica responsável por exibir o primeiro combate do Paulistão. A novidade é a contratação de Cléber Machado, especialmente para narrar a decisão nos dois jogos.

Enquanto isso, o pay-per-view Premiere está disponível apenas nas operadoras de TV paga por valor extra. Isso significa que é preciso desembolsar um novo valor para comprar os pacotes de canais de futebol.

Como assistir a final do Paulistão 2023 online

Além de ver pela televisão, também dá para acompanhar no streaming Paulistão Play e HBO Max e no Youtube ao vivo.

Assinantes podem assistir nas plataformas Paulistão Play e HBO Max. Mas quem quer assistir de graça pela internet pode sintonizar o canal do Paulistão no Youtube. A Federação Paulista de Futebol tem os direitos de transmissão e exibe ao vivo para todo o Brasil a primeira partida da final.

Todas as opções estão disponíveis pelo computador ou nos aplicativos para celular, tablet ou smartv caso o aparelho seja compatível.

Leia também: qual a premiação do Paulistão