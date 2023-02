Partida na Arena Condá é válida pela sexta rodada do Campeonato Catarinense nesta quinta-feira

Horário do jogo da Chapecoense x Camboriú hoje e onde assistir ao vivo (09/02)

Horário do jogo da Chapecoense x Camboriú hoje e onde assistir ao vivo (09/02)

Em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Catarinense, a Chapecoense recebe o Camboriú na noite desta quinta-feira, 9 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá. O jogo da Chapecoense hoje será transmitido apenas em plataformas de streaming.

O Campeonato Catarinense reúne doze equipes das mais diferentes regiões do estado de Santa Catarina. Por onze rodadas, elas jogam a primeira fase em turno único, onde os oito melhores avançam para as quartas de final.

A partir das quartas, todas as fases são disputadas em ida e volta, assim como semifinal e a final.

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje ao vivo

O jogo da Chapecoense hoje vai passar no OneFootball e NSports àS 19h, horário de Brasília.

Nenhuma emissora de TV possui os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense. A única maneira de assistir aos embates da competição

Pelo OneFootball, o torcedor pode adquirir os jogos por R$ 16,90. Já no NSports, o pacote aparece por R$ 18,90 o jogo e 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 todos os confrontos da temporada catarinense.

Lembrando que dá para assistir tanto no site como nos aplicativos entre os dispositivos móveis.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Onde assistir: NSports e OneFootball

LEIA: Daniel Alves ainda está casado com Joana Sanz? Últimas notícias

Quais times disputam o estadual de Santa Catarina?

Disputam a primeira divisão do Campeonato Catarinense em 2023 as equipes de Avaí, Brusque, Hercílio Luz, Chapecoense, Barra, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Concórdia, Camboriú, Joinville e Atlético SC.

A primeira etapa reúne as equipes em uma disputa por pontos corridos. Depois, a competição tem início o mata-mata onde apenas o vencedor segue vivo no torneio e o perdedor dá adeus ao sonho do título.

Próximo jogo da Chapecoense

Confira a agenda de jogos da Chapecoense no Campeonato Catarinense.

SÉTIMA RODADA:

Chapecoense x Marcílio Dias

Domingo, 12/02 às 17h (Horário de Brasília)

Arena Condá

OITAVA RODADA:

Joinville x Chapecoense

Quinta-feira, 16/02 às 20h (Horário de Brasília)

Arena Joinville

NONA RODADA:

Chapecoense x Atlético SC

Domingo, 26/02 às 17h (Horário de Brasília)

Arena Condá

DÉCIMA RODADA:

Chapecoense x Brusque

Domingo, 05/03 às 20h (Horário de Brasília)

Arena Condá

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA:

Barra x Chapecoense

Sábado, 11/03 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Gigantão das Avenidas

Leia também:

Qual time brasileiro tem mais Mundial de Clubes até 2023?