Horário do jogo do Al-Nassr no Bandsports e Youtube ao vivo hoje - 25/08

Tem jogo do Al-Nassr hoje contra o Al-Fateh pela terceira rodada do Campeonato Saudita, às 15h, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 25 de agosto. O Estádio Prince Abdullah Bin Jalawi recebe a partida, com capacidade para 19,550 torcedores. Vem ver onde assistir Cristiano Ronaldo em campo hoje.

Como assistir Al-Nassr no Bandsports

A partida do Campeonato Saudita entre Al-Fateh e Al-Nassr começa às 15h, horário de Brasília, na cidade de Al-Hasa, na Arábia Saudita. Os fãs podem assistir no canal Bandsports, na TV paga, e no GOAT pelo Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Os direitos de transmissão da liga saudita pertencem ao Grupo Bandeirantes no Brasil, mas a emissora da televisão aberta não exibe o jogo do Al-Nassr hoje por conta do horário. O Bandsports é que vai passar a partida para assinantes de operadoras de televisão.

Horário do jogo do Cristiano Ronaldo hoje: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Prince Abdullah Bin Jalawi, em Al-Hasa, na Arábia Saudita

Como assistir o Al-Nassr no Youtube de graça

Quem não tem o Bandsports pode assistir o jogo do Al-Nassr pelo Youtube de forma gratuita no canal GOAT. A plataforma de vídeos ao vivo não exige pagamento ou assinatura mensal para acessar as imagens e a programação do Campeonato Saudita.

Dá para assistir no site do Youtube e também no aplicativo em aparelhos com acesso à internet.

Assistir Youtube no computador: Abra o site www.youtube.com, digite na barra de busca 'Canal GOAT' e clique na primeira opção que aparecer na sua tela, com o ícone amarelo. Desça a tela e encontre a aba 'Transmissões ao vivo' e clique na partida do Al-Nassr.

Assistir Youtube no celular: Baixe o aplicativo do Youtube de graça no seu aparelho, Android ou iOS. Abra a plataforma, digite na barra de pesquisa 'canal GOAT' e clique na primeira opção que aparece na tela. Daí, vá na opção 'Ao vivo' e assista como e onde quiser a partida do futebol saudita.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Sim, Cristiano Ronaldo vai jogar hoje, 25, contra o Al-Fateh fora de casa. O português é titular absoluto no Al-Nassr ao lado do brasileiro Anderson Talisca e do ex-jogador do Bayern de Munique, Sadio Mané.

No fim do ano passado, o craque trocou o Manchester United pelo clube saudita por uma quantia milionária por mês, tornando-se o jogador mais bem pago do mundo com o salário de 200 milhões de euros por ano, o mesmo que R$ 1,11 bilhão na cotação de agosto de 2023.

No último fim de semana Cristiano conquistou o seu primeiro título com o Al-Nassr ao derrotar o Al-Hilal na final da Copa Árabe dos Clubes Campeões por 2 a 1, com dois gols do português no segundo tempo. Até aqui, Cristiano soma oito partidas e seis gols na temporada.

Escalação do jogo do Al-Nassr hoje: Nawaf Al-Aqidi; Konan, Mohammed Al-Fatil, Al-Amri, Sultan Al-Ghannam; Fofana, Brozovic, Otávio; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

