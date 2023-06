Este é o segundo amistoso da Seleção Brasileira desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar

Horário do jogo do Brasil hoje em amistoso e como assistir ao vivo – 17/06

Estava com saudades da Seleção Brasileira? A espera acabou, a equipe canarinho entra em campo neste sábado, 17 de junho, para enfrentar Guiné em amistoso internacional no Estádio Cornellà-El Prat, na Espanha. O horário do jogo do Brasil hoje vai ser às 16h30, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira vai usar uniforme todo preto.

Horário do jogo do Brasil hoje na Espanha

A bola rola entre Brasil e Guiné a partir das 16h30, quatro e meia da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Cornellà-El Prat, na cidade de Barcelona, na Espanha.

No horário local, o amistoso será disputado às 21h30, já que Barcelona está 5 horas à frente de Brasília.

Este é o segundo amistoso da equipe brasileira desde a Copa do Mundo. Em março, perdeu para Marrocos em Tanger, país local da seleção. Já Guiné não disputou o Mundial da FIFA.

Onde assistir o jogo da seleção brasileira hoje?

Com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores, o jogo do Brasil será transmitido na Globo ao vivo e de graça para todo o país. Também é possível assistir no SporTV, na TV paga.

No canal pago, Milton Leite, Grafite e Paulo César Vasconcellos serão os responsáveis pela cobertura. Só assinantes das operadoras de televisão é que acompanham o confronto ao vivo.

Para assistir online, a opção é o GE, site de notícias da Globo, e o GloboPlay, streaming. Não precisa ser assinante para ver a transmissão da partida através de ambas as plataformas.

Local: Barcelona, na Espanha

Onde assistir: Globo, SporTV, GE e GloboPlay

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo até 2023

Qual a escalação do Brasil pro jogo de hoje?

Para o duelo deste sábado contra Guiné, o treinador Ramon Menezes, interino da CBF, vai testar Ayrton Lucas na lateral ao lado de Militão, Marquinhos e Danilo. No ataque, Vini, Richarlison e Rodrygo vestirão a titular na escalação.

Para Guiné do treinador Kaba Diawara, a escalação é a mesma dos jogos passados.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Ayrton Lucas, Militão; Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá; Vini Junior, Rodrygo e Richarlison.

Guiné: Koné; Conte, Sow, Diakhaby, Sylla; Diawara, Ilaix Moriba, Guilavogui, Naby Keita, Kamano; Guirassy.

Por que Neymar não vai jogar?

Fora dos gramados desde fevereiro, Neymar não foi convocado para os amistosos de junho da Seleção Brasileira porque se recupera de lesão no tornozelo direito. Após a análise de médicos do PSG, o jogador passou por operação em março e, desde então, está de recuperação.

De acordo com o boletim médico do PSG, o brasileiro ficaria de três a quatro meses fora, ou seja, perdeu o resto da última temporada no futebol europeu. O futuro de Neymar ainda é incerto, não há como saber se vai continuar no clube francês.

Neymar não vai jogar os amistosos contra Guiné ou Senegal.

Histórico de Brasil e Guiné

Esta é a primeira vez que as seleções de Brasil e Guiné se enfrentam no futebol. Quem vencer garante a vantagem no histórico, enquanto o empate deixa tudo igual entre elas.

No mês de março, a equipe de Guiné disputou as Eliminatórias da Copa Africana de Nações contra Etiópia e Egito, somando duas vitórias e uma derrota contra os egípcios. Depois do amistoso neste sábado, só volta a jogar em setembro, contra Malawi, nas eliminatórias.

Já o Brasil vem de derrota para o Marrocos, em amistoso em Tanger, por 2 a 1. O elenco canarinho tenta retomar o caminho das vitórias após a eliminação vexatória na Copa do Mundo do Catar, nos pênaltis, para a Croácia nas quartas de final.

