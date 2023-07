Horário do jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina contra Panamá

Horário do jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina contra Panamá

A Seleção Brasileira enfrenta o Panamá na primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina. O embate está marcado para a próxima segunda-feira, 24 de julho, às 08h, horário de Brasília, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Saiba como assistir e quem vai jogar no primeiro confronto.

Quando é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

O jogo entre Brasil e Panamá na Copa do Mundo Feminina vai ser na segunda-feira, 24 de julho, no Estádio Hindmarsh, na Austrália, às 08h, horário de Brasília. Este é o primeiro compromisso das brasileiras na competição de futebol.

O Brasil está no grupo F ao lado da França, Jamaica e Panamá. O sorteio da FIFA, realizado em outubro do ano passado, formou os oito grupos com quatro seleções para a primeira fase do torneio. Cada integrante se enfrenta uma vez, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Os dois primeiros em cada grupo avançam para as oitavas de final. Os outros voltam mais cedo para a casa.

BRASIL X PANAMÁ

Primeira rodada do grupo F na Copa do Mundo Feminina

Segunda-feira, 24/07 às 08h (Horário de Brasília)

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv e CazéTV

O Brasil é eliminado se perder?

Se a Seleção Brasileira perder para o Panamá na primeira rodada da Copa do Mundo Feminina não é eliminada. Isso porque trata-se da fase classificatória e o elenco ainda tem mais dois jogos a disputar.

O time feminino do Brasil vai enfrentar o Panamá, depois França e Jamaica na fase de grupos. O elenco de Pia precisa vencer os três jogos mas caso não consiga, aí terá de garantir pelo menos dois triunfos e um empate, torcendo contra os rivais. Os dois melhores do grupo vão para as oitavas de final da Copa.

Os últimos dois colocados no grupo, terceiro e quarto lugar, são eliminados da competição. A Seleção Brasileira busca o seu primeiro troféu da Copa do Mundo de futebol feminino.

Em 2019, o Brasil passou como o melhor terceiro lugar da fase de grupos, mas acabou eliminado para a França, anfitriã do torneio.

Tabela de jogos do Brasil na Copa Feminina

O Brasil vai enfrentar o Panamá, França e Jamaica na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Brasil x Panamá:

Este é o primeiro desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina. O jogo vai ser na segunda-feira, 24 de julho, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, às 08h, horário de Brasília.

Brasil e Panamá nunca se enfrentaram na história do futebol feminino. A equipe panamense perdeu três dos amistosos que disputou em junho e julho. O Brasil é o favorito no confronto.

A Globo, Sportv, CazéTV no Youtube e o FIFA+ vão transmitir o jogo ao vivo.

Brasil x França:

Em 2019, a França eliminou o Brasil das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Agora, as seleções se reencontram para disputar a segunda rodada da fase de grupos. O jogo está marcado para começar às 07h, horário de Brasília, no sábado, 29 de julho, no Estádio Brisbane, na Austrália.

As equipes se enfrentaram em 11 oportunidades, com seis vitórias para as francesas e cinco empates. O Brasil busca a sua primeira vitória contra a França este ano.

A Globo, Sportv, CazéTV no Youtube e o FIFA+ transmitirão ao vivo.

Brasil x Jamaica:

Para fechar a fase de grupos no Mundial, Brasil e Jamaica se enfrentam na quarta-feira, 02 de agosto, às 07h, horário de Brasília, no Estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne, na Austrália.

O elenco brasileiro é favorito contra a Jamaica. Esta será a primeira vez que jogam em campo com a bola rolando.

É possível assistir na Globo, Sportv, CazéTV no Youtube e o FIFA+.

