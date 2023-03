Saiba como assistir ao jogo do Brasil sub 17 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Horário do jogo do Brasil sub 17 hoje: transmissão Sul-Americano (30/03)

Horário do jogo do Brasil sub 17 hoje: transmissão Sul-Americano (30/03)

Pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano sub 17, o jogo do Brasil vai ser contra o Equador nesta quinta-feira, 30 de março, às 21h (Horário de Brasília). O confronto vai ser pelo grupo A, no Estádio Christian Benítez, em Guayaquill.

Todos os detalhes da estreia do Brasil na competição você confere no texto abaixo.

Que horas é o jogo do Brasil sub 17 hoje?

O duelo entre Equador e Brasil pela fase classificatória vai começar às 21h, nove horas da noite, horário de Brasília, nesta quinta-feira, 30 de março de 2023.

Para os torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar às 20h, horário local.

O Estádio Christian Benítez está localizado em Guayaquill, no Equador, e tem a capacidade para receber pouco mais de 10 mil torcedores.

Assistir Brasil sub 17 hoje ao vivo

O jogo do Brasil sub 17 hoje vai passar no SporTV, na TV paga, e no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, com transmissão exclusiva para todo o país.

O torcedor pode sintonizar o canal em qualquer lugar do Brasil para assistir as emoções das categorias de base em busca do título sul-americano. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na sua programação.

Quem não é assinante da TV paga pode acompanhar no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. A plataforma está disponibilizada no site (globoplay.globo.com) ou nos aplicativos em dispositivos móveis.

Escalações de Equador x Brasil

Possível escalação do jogo do Equador: Loor; Ruiz, Collahuazo, Davis, Troya; Rodríguez, Arroyo, Sánchez; Páez, Morales e Bermudez.

Possível escalação do jogo do Brasil: Cesar; Da Mata, Dalla Corte, Vitor Reis, Souza; Lucas Camilo, Dudu, Luiz Gustavo; Ryan, Kauã e Riquelme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

O que é o Sul Americano sub 17?

O Campeonato Sul-Americano na categoria sub 17 é um torneio de futebol que reúne as dez seleções da América do Sul em busca do título. A competição é realizada de dois em dois anos e tem o Brasil como o maior vencedor com 12 troféus já conquistados.

O formato do Sul-Americano funciona da seguinte maneira: a primeira fase traz as 10 seleções divididas em dois grupos de cinco cada (A e B), onde jogam por cinco rodadas em pontos corridos.

Ao fim da última rodada, os três melhores de cada chave avançam para o hexagonal final. Daí, as seleções vão se enfrentar novamente em pontos corridos, onde o primeiro colocado com mais pontos será declarado o campeão da temporada.

Além do troféu e das medalhas douradas, o Sul-Americano também distribui para os quatro melhores do hexagonal final vagas para o Mundial sub 17.

Próximo jogo da Seleção Brasileira sub 17

Após o confronto contra o Equador na rodada de estreia, a Seleção Brasileira volta a jogar no sábado, 1º de abril, pela segunda rodada do Sul-Americano contra o Chile.

O confronto será disputado no Estádio Christian Benítez, em Guayaquil, às 18h30 (Horário de Brasília). O canal SporTV vai transmitir o duelo ao vivo para todo o país na TV paga.

Leia também:

Conheça os grupos da Sul-Americana e as datas da disputa em 2023