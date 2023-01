Seleções de Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira, 27 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Sul-Americano na temporada; os quatro primeiros na classificação garantem a vaga ao Mundial da categoria sub 20

Horário do jogo do Brasil sub 20 hoje x Paraguai no Sul-Americano 2023

A Seleção Brasileira e a equipe do Paraguai disputam nesta sexta-feira, 27 de janeiro, a liderança do grupo A. Em confronto válido pela quinta e última rodada da fase de grupos, o jogo do Brasil sub 20 hoje vai ser no Estádio Pascual Guerrero, às 21h30 (Horário de Brasília).

Dez seleções da América do Sul disputam o Campeonato Sul-Americano na categoria sub 20. Elas são divididas em dois grupos de cinco cada onde jogam por cinco rodadas em pontos corridos.

Ao fim da fase de grupos, as três primeiras de cada grupo avançam para o hexagonal final, onde vão brigar pelo título da edição.

Onde assistir Brasil x Paraguai hoje ao vivo?

O jogo do Brasil sub 20 hoje vai passar no SporTV e GloboPlay às 21h30, horário de Brasília.

Os canais Globo são responsáveis pelos direitos de transmissão do torneio sul-americano de futebol. Exibido na TV fechada, apenas o SporTV é que transmite as emoções do Brasil em campo para todo o país ao vivo.

O SporTV está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, somente assinantes tem acesso ao conteúdo do canal. É necessário entrar em contato com a operadora para adquirir a emissora na programação.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming. O torcedor pode acessar o site ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv com o e-mail e a senha de usuário. Mas para se tornar assinante é só escolher o melhor pacote ao seu bolso no site oficial.

Classificação do Campeonato Sul-Americano

Dois grupos de cinco foram formados para definir o Campeonato Sul-Americano na categoria sub 20. O Brasil está praticamente classificado para o hexagonal, ocupando a liderança do grupo A com sete pontos. No jogo do Brasil de hoje, vai brigar pela primeira posição.

Paraguai e Colômbia são os favoritos no grupo A para avançarem. Já no grupo B o Uruguai, Equador e Chile brigam na reta final.

GRUPO A

1 Brasil - 7 pontos

2 Paraguai - 7 pontos

3 Colômbia - 5 pontos

4 Argentina - 3 pontos

5 Peru - 0 pontos

GRUPO B

1 Uruguai - 6 pontos

2 Equador - 4 pontos

3 Chile - 4 pontos

4 Bolívia - 3 pontos

5 Venezuela - 0 pontos

Quem a Seleção Brasileira vai pegar?

Se avançar para o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub 20, a Seleção Brasileira será integrada a um grupo final de seis, onde cada equipe joga cinco partidas.

No hexagonal, o Brasil enfrentar os três melhores do grupo B, sendo Uruguai, Equador, Chile ou a Bolívia.

Aqui, todas as seis seleções classificadas vão se enfrentar. Os quatro primeiros na classificação garantem a vaga para o Campeonato Mundial Sub 20.

Não tem disputa pela final ou terceiro lugar. Quem terminar em primeiro lugar será o campeão.

