Horário do jogo do Brasil x Japão em amistoso amanhã

Seleção Brasileira joga contra o Japão nesta terça-feira, em amistoso antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira enfrenta o Japão em Tóquio na terça-feira, 14 de outubro, depois de derrotar a Coreia do Sul por 5 a 0. O jogo do Brasil amanhã começa às 07h20 (horário de Brasília), no Estádio Ajinomoto.

Onde assistir o jogo do Brasil x Japão?

O horário do jogo do Brasil hoje vai começar às 07h20, e a TV Globo transmite a partida para todo o país ao vivo, além do SporTV e a plataforma de streaming GloboPlay, disponível para não-assinantes.

A Globo transmite o amistoso entre Brasil e Japão nesta terça-feira para todos os estados do país. Isso significa que o torcedor pode sintonizar o seu televisor e assistir à partida de qualquer lugar pela TV aberta.

Também dá para assistir no SporTV. No GloboPlay, a retransmissão está disponível de graça para não-assinantes.

Início: 07h20

Local: Estádio Ajinomoto em Tóquio, Japão

Canal de TV/Streaming: Globoplay, Globo, Sportv e GE

Como chega a seleção brasileira?

Depois de uma série de mudanças nos primeiros meses à frente da Seleção, o técnico Carlo Ancelotti parece ter encontrado a receita certa.

Na vitória convincente sobre a Coreia do Sul, Estevão e Rodrygo balançaram as redes e mostraram que o trabalho do treinador começa a dar resultados. O Brasil está mais sólido defensivamente e Ancelotti tem conseguido extrair o melhor de seus talentos ofensivos, especialmente de Estevão, Rodrygo e Vinícius Júnior.

Sem inventar, o técnico italiano manteve o jogo simples e eficiente, provando que comandar um elenco repleto de estrelas não precisa ser um desafio impossível. Com a defesa ajustada e um ataque criativo, a Seleção volta a mostrar que pode encarar qualquer adversário. O time constrói, passo a passo, um forte embalo rumo à Copa do Mundo de 2026, no próximo verão.

O Japão, também garantido no Mundial, empatou em 2 a 2 com o Paraguai na última sexta-feira, em partida marcada por testes e rotações no elenco. O técnico Hajime Moriyasu, muito respeitado no país e fora dele, segue apostando em seu esquema 3-4-2-1, uma formação que privilegia o equilíbrio e a consistência. A equipe asiática, que brilhou ao vencer Alemanha e Espanha na Copa do Mundo de 2022, mostrou novamente por que é uma das seleções mais organizadas do continente e passou sem sustos pelas Eliminatórias da Ásia.