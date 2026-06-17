CR7 e Portugal entrarão em campo contra a República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo FIFA de 2026

Que horas é o jogo de Portugal hoje x Congo na Copa do Mundo 2026

Que horas é o jogo de Portugal hoje x Congo na Copa do Mundo 2026

Pela estreia da Copa do Mundo de 2026, as seleções da República Democrática do Congo e Portugal se enfrentam neste quarta, 17 de junho, no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. O jogo de Portugal hoje vai começar às 14h (Horário de Brasília). Saiba como assistir e todos os detalhes no texto a seguir.

Quando é o jogo de Portugal hoje na Copa

A partida da Copa do mundo entre Portugal e Congo começa às 14h (horário de Brasília) na quarta-feira, 167 de junho de 2026.

O chute inicial do jogo de Portugal hoje vai ser 13h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Pelo horário local, a partir do meio dia.

Que canal de TV vai passar o jogo de Portugal hoje?

A cobertura online do jogo entre Portugal e Congo ao vivo será da Cazé TV. Em Portugal, a partida da Copa do Mundo 2026 vai passar na SIC, Sport TV 1 e LiveModeTV (que é dono da CazéTV).

Portugal, quinto colocado no ranking da FIFA, participa de sua nona Copa do Mundo, tendo como melhor resultado um terceiro lugar em 1966. A República Democrática do Congo entra no Grupo K como 46ª colocada no ranking da FIFA, retornando à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974, quando chegou à fase de grupos.

Cristiano Ronaldo vai jogar?

O craque Cristiano Ronaldo inicia sua sexta Copa do Mundo, igualando o recorde, enquanto Portugal estreia na disputa pelo título contra a República Democrática do Congo, que retorna ao torneio em Houston.

Além de CR7, a Seleção de Portugal deve escalar Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçao Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto.

A escalação do Congo tem Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu

Veja também: filhos de Cristiano Ronaldo